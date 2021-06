Reklama

"Brońsko to drugie co do wielkości złoże gazu ziemnego w Polsce. Jego zasoby eksploatowane są stosunkowo krótko, dlatego ma wciąż duży potencjał produkcyjny. Świadczą o tym m.in. dwa wykonane ostatnio odwierty, dzięki którym zwiększymy wydobycie ze złoża o ponad 10%. Ich wysoka wydajność to zasługa połączenia wiedzy i kompetencji PGNiG z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych Robert Perkowski, cytowany w komunikacie.

Zrealizowane przez PGNiG otwory Brońsko-31H i Brońsko-32 położone są na terenie gminy Śmigiel, w powiecie kościańskim. Zostały zaprojektowane w oparciu o powtórną analizę danych sejsmicznych 3D zebranych w 2019 roku. Odwiert horyzontalny Brońsko-31H ma długość całkowitą 2 700 m, a głębokość ponad 2 212 metry. Odwiert pionowy Brońsko-32 osiągnął głębokość: 2 239 m. Prace wiertnicze zrealizowała firma Exalo Drilling z grupy kapitałowej PGNiG, podkreślono.

Złoże gazu ziemnego Brońsko odkryto we wrześniu 1998 r., a jego eksploatację rozpoczęto w marcu 2001 roku. Zasoby wydobywalne złoża oszacowano na 26,7 mld m3 gazu ziemnego. Oznacza to, że Brońsko jest drugim największym złożem gazu ziemnego w Polsce po złożu Przemyśl. Dotychczas wydobyto z niego przeszło 12 mld m3 gazu.

Eksploatacja złoża jest prowadzona obecnie za pomocą 21 odwiertów wydobywczych. W ubiegłym roku z Brońska wydobyto 895 mln m3 gazu. PGNiG szacuje, że podłączenie do eksploatacji otworów Brońsko-31H i Brońsko-32 pozwoli zwiększyć produkcję gazu zimnego ze złoża o prawie 120 mln m3 (13%). Nowe otwory zostaną podłączone do instalacji Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko. Kopalnia, jako jeden z pierwszych zakładów PGNiG, została objęta projektem Smart Field, który spółka ogłosiła w czerwcu 2021 roku. Smart Field zakłada wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych - m.in. sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej - do zwiększenia efektywności poszukiwania i wydobycia węglowodorów. W tym przypadku PGNiG zbudowało i zintegrowało modele cyfrowe dwóch złóż obsługiwanych przez kopalnię, Kościan i Brońsko, w tym modele odwiertów i gazociągów oraz instalacji napowierzchniowej. Przeprowadzone analizy i symulacje z wykorzystaniem modeli pozwoliły wybrać optymalny wariant zagospodarowania złoża, w tym lokalizację nowych odwiertów. Dzięki temu produkcja gazu ziemnego w KGZ Kościan-Brońsko zostanie utrzymana przez kolejne lata, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

