Płatna z góry kwota stanowi wielokrotność 9,8x szacowanego znormalizowanego wyniku EBITDA za 2020 rok, zgodnie z obowiązującymi w Ten Square Games zasadami rachunkowości. Ponadto umowa przewiduje dodatkowe płatności na rzecz sprzedającego za okres od 1 lipca 2021 do końca 2025 roku w maksymalnej kwocie nie wyższej niż wynik EBITDA we wspomnianym okresie. Jako że transakcja nie wymaga uprzednich zgód organów antymonopolowych, jej finalizacja spodziewana jest w najbliższym tygodniu, podano.

"Bardzo cieszymy się z połączenia sił z Rortos. Ten doświadczony zespół, którym kierują Antonio Farina i Roberto Simonetto, zyskał pozycję lidera w niezwykle atrakcyjnym segmencie gier, jakim są symulatory lotu. Widzimy ogromny potencjał synergii i dzielenia się know-how przez obie spółki. Nasza pierwsza akwizycja wzmacnia pozycję Ten Square Games w obszarze gier symulacyjnych, który jest jednym z najszybciej rosnących segmentów na rynku gier mobilnych. Pozyskanie Rortos to element realizacji naszej strategii w obszarze M&A, której celem jest zapewnienie długoterminowej dywersyfikacji portfolio TSG" - powiedział prezes Ten Square Games Maciej Zużałek, cytowany w komunikacie.

Rortos jest włoskim studiem specjalizującym się w segmencie mobilnych symulatorów lotu. W jego portfolio znajdują się takie tytuły, jak: "Airline Commander", "Real Flight Simulator" oraz "Extreme Landings". Studio ma również w przygotowaniu kolejne gry. Spółka została założona w 2011 roku przez Roberto Simonetto. W 2018 roku Rortos związał się z Reludo Games, w wyniku czego do organizacji dołączył Antonio Farina.

"Jako wiodący podmiot na rynku mobilnych symulacji lotu stworzyliśmy doświadczony zespół i obszerne, stale poszerzane portfolio tytułów. Jestem przekonany, że będą one doskonale uzupełniać ofertę Ten Square Games. Dzięki transakcji Rortos zyska dostęp do platformy i narzędzi pozyskiwania użytkowników, rozwoju produktów i business intelligence. Bardzo cieszymy się, że dołączamy do grupy Ten Square Games i wspólnie wyruszamy w podróż nastawioną na dalszy rozwój" - dodał CEO & game director w Rortos Antonio Farina.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)