Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarł z Torgata 2 Sarpsborg umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Torggata 4" na rynku norweskim, wartą ok. 3,4 mln euro netto, co stanowi ok. 15,3 mln zł netto, podał Unibep.

Reklama "Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej budynku, w którym znajdą się 32 lokale mieszkalne oraz 2 pomieszczenia usługowe" - czytamy w komunikacie. Realizacja prac projektowych rozpocznie się w III kw. 2021 r. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I kw. 2022 r., a zakończenie inwestycji zaplanowano na II kw. 2022 r., podano również. Jest to piąta umowa zawarta przez Unihouse w 2021 r. dotycząca rynku norweskiego, podała spółka. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)