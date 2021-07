Reklama

"Drugi kwartał pod względem osiągniętych przychodów oceniamy pozytywnie. Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii wracamy do wyników, które wypracowaliśmy przed wybuchem pandemii. Sprzedaż w sklepach internetowych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a na znaczeniu ponownie zyskuje sieć stacjonarna, którą rozwijamy przede wszystkim w kanale franczyzowym" - powiedział wiceprezes Tomasz Przybyła, cytowany w komunikacie.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży towarów wzrosły o 36% r/r. i wyniosły łącznie 63,99 mln zł. Sieć sklepów detalicznych w Polsce wygenerowała 31,1 mln zł, czyli o 28% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Według spółki, dobre wyniki to efekt zmian przeprowadzonych w kanałach sprzedaży offline i online. Trwa restrukturyzacja stacjonarnej sieci sprzedaży, której celem jest jej maksymalna optymalizacja. Spółka planuje dalsze zmniejszanie liczby sklepów własnych w galeriach handlowych na rzecz sklepów franczyzowych zlokalizowanych przy ulicach. Równolegle rozwija internetowe kanały sprzedaży.

"Dostosowujemy naszą sieć sklepów stacjonarnych do potrzeb i nawyków klientów, a jednocześnie dbamy o to, by była możliwie jak najbardziej rentowna. Nie zamierzamy jednak znacząco zmniejszać liczby butików na polskim rynku - ich optymalna liczba to około 250 i taki stan zamierzamy utrzymać" - dodał Przybyła.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Grupa CDRL jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.

