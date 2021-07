Reklama

Na podstawie umowy, Green Man Gaming przekaże Moonlit 220 tys. GBP (blisko 1,2 mln zł) za możliwość wydania "Model Buildera", a dodatkowo szacowane środki na promocję tego tytułu wyniosą do 98 tys. GBP (ponad 0,5 mln zł). Po odzyskaniu tych kwot przez Green Man ze sprzedaży gry, Moonlit otrzyma 65% zysku z dalszej sprzedaży gry, poinformowano.

"Za Green Man Gaming stoi ogromne doświadczenie - wydawca ze swoimi usługami trafia do blisko 200 państw z całego świata. Wierzymy, że 'Model Builder' odniesie sukces zbliżony do 'Stormworks: Build and Rescue', ponieważ obie gry pozwalają kreatywnym graczom na realizację nawet najbardziej odważnych pomysłów" - powiedział prezes Moonlit Michał Gardeła, cytowany w komunikacie.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych. Zadebiutował na NewConnect w połowie 2019 r.

(ISBnews)