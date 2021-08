Po 10 latach Polska zmienia technologię poboru opłat za przejazd odcinkami dróg płatnych. Naliczanie i pobór opłat w oparciu o technologię mikrofalową (DSRC) zastąpi system oparty o geolokalizację GPS. Na trzy miesiące przed godziną zero operator systemu wciąż nie podpisał jednak umów z dostawcami kart flotowych, a na rynku brakuje montowanych w pojazdach urządzeń (tzw. OBU) służących do poboru opłat. W tej sytuacji należy się spodziewać, że w większość opłat będzie wnoszonych za pomocą aplikacji mobilnej eToll, przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową. Czy uda się płynnie przeprowadzić przejście z jednego systemu do drugiego, czy też od październik będzie stał pod znakiem chaosu, paraliżu transportu i kłopotów za naliczaniem kar za przejazdy, za które system nie pobierze opłaty.