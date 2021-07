Reklama

"Kampania crowdinvestingowa i późniejszy debiut na NewConnect to najważniejsze cele, o których informowaliśmy inwestorów. Pozyskane finansowanie posłuży nam na przyspieszenie rozwoju Escoli i da nowym osobom i podmiotom możliwość dołączenia do akcjonariatu naszej spółki. Po przeprowadzonej emisji chcemy skupić się mocniej na venture buildingu, rozwijaniu obecnych i tworzeniu nowych produktów cyfrowych. Chcemy zwiększać portfel usług i wzmocnić obecność za granicą. W ostatnich latach widzimy, że dokonane przejęcia firm, inwestycje w ludzi i technologię generują zadowalające wyniki" - powiedział prezes Krzysztof Wojewodzic, cytowany w komunikacie.

Wycena spółki przed kampanią crowdinvestingową wynosi 18,2 mln zł. Cena emisyjna za jedną akcję serii E została ustalona na 14,5 zł. Akcje oferowane są w dwóch transzach. Pierwsza, prowadzona w terminie 27 lipca do 2 sierpnia, skierowana jest do większych inwestorów. Kolejna, dedykowana wszystkim zainteresowanym rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 9 sierpnia.

"Widzimy sporą dynamikę przychodów grupy kapitałowej Escola. Szacowaliśmy, że w jako grupa kapitałowa 2020 r. wypracujemy 5 mln zł przychodów, a ostatecznie uzyskaliśmy 6 mln zł. Rok wcześniej przychody wyniosły 2,6 mln zł. Dążymy do stałego zwiększania przychodów spółki i grupy kapitałowej. Emisja i rozwój nowych produktów rozwiną też nasze możliwości pozyskania nowych klientów na arenie międzynarodowej. Obecnie około 50% przychodów pochodzi od klientów zagranicznych" - dodał Wojewodzic.

Escola pierwsze kroki na rynku kapitałowym rozpoczęła jeszcze w maju 2017 r., wtedy także spółka pozyskała 400 tys. zł z kampanii crowdinvestingowej. Dwa lata później firma przeprowadziła drugą rundę inwestycyjną na kwotę 521 tys. zł.

Escola to spółka technologiczna tworząca rozwiązania dla aplikacji mobilnych i webowych. Firma poza podstawową działalnością jako software house dywersyfikuje biznes produktami własnymi. Głównym akcjonariuszem spółki oraz prezesem jest Krzysztof Wojewodzic.

