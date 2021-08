Reklama

Bank podał, że dzięki poprawie wyniku z tytułu opłat i prowizji oraz znacząco niższym kosztom ryzyka, które w II kw. 2020 roku były obciążone dodatkowymi odpisami związanymi z pandemią COVID-19, bank w II kw. 2021 roku znacznie poprawił wynik netto, osiągając poziom prawie 124 mln zł.

"Wyniki za drugi kwartał 2021 roku dowodzą, że pomimo trudnego otoczenia rynkowego, dzięki dobrym i konsekwentnym decyzjom zarządczym oraz dbałości o relacje z naszymi klientami, bank kontynuuje dobre wyniki finansowe. To przede wszystkim rezultat zwiększenia przychodowości w obszarach mniej uzależnionych od czynnika odsetkowego, rozwoju wielu obszarów działalności - w tym spółek zależnych oraz systematycznego obniżania kosztów ryzyka. Pozycja banku po pierwszym półroczu pozwala optymistycznie patrzeć na realizację przyjętych celów biznesowych" - skomentowała prezes Iwona Duda, cytowana w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 666,66 mln zł wobec 721,98 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 183,38 mln zł wobec 154,58 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 3,58% w II kw.

Przychody banku wzrosły o 13% r/r do 892,7 mln zł w II kw. Koszty działania wyniosły 379,3 mln zł wobec 876,57 mln zł rok wcześniej. W efekcie wskaźnik C/I wyniósł 42,5% (spadek o 7,4 pkt proc w skali roku).

Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane wyniósł 264,98 mln zł w II kw. wobec 915,15 mln zł rok wcześniej.

Bank podał, że mimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego, portfel kredytowy banku pozostaje odporny na skutki pandemii. W drugim kwartale br. wskaźnik kosztów ryzyka wyniósł 1,71% wobec 5,94% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 79,04 mld zł na koniec II kw. 2021 r. wobec 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

Bank podał, że wolumen sprzedaży w segmencie kredytów i pożyczek pozostaje w trendzie rosnącym i na koniec II kw. 2021 wyniósł 3,5 mld zł (+35% r/r).

"Alior Bank przede wszystkim w dalszym ciągu wykorzystuje popyt na rynku hipotecznym i kontynuuje wysoką sprzedaż kredytów na nieruchomości mieszkaniowe. W II kw. 2021 roku wyniosła ona 901 mln zł, co oznacza poprawę o 21% kw./kw. i o 35% r/r. Liczba klientów z kredytem hipotecznym to na koniec II kw. 2021 roku 72,3 tys. (+12% r/r). Jednocześnie bank wypracował wzrosty w segmencie pożyczek, gdzie sprzedaż zwiększyła się o 73% r/r, a jej wartość to 1,69 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"Mamy do czynienia z ogromnym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na kredyty hipoteczne. Dane rynkowe wskazują, że ten rok może być rekordowy pod względem wartości udzielonych kredytów dla całego sektora. Obserwujemy to również w naszych wynikach i rosnącej od kilku

kwartałów dynamice sprzedaży. Alior Bank konsekwentnie dąży do zwiększenia udziału w sprzedaży kredytów hipotecznych, szczególnie w największych miastach. Stąd nasza promocyjna oferta 'Własne M w Wielkim Mieście'" - powiedział wiceprezes Dariusz Szwed,

Bank wypracował również wzrosty w segmencie pożyczek - ich sprzedaż zwiększyła się o 73% r/r do 1,69 mld zł. Jednocześnie Alior wzmacnia swoją ofertę produktową w segmencie EKO. Na koniec II kwartału 2021 r. bank odnotował 220,5 mln zł wolumenu nowej

sprzedaży w tym obszarze.

Liczba klientów indywidualnych wyniosła 4,14 mln na koniec czerwca, zaś z aplikacji Alior Mobile korzystało 671 tys. użytkowników, co oznacza wzrost o 23% r/r.

Bank obserwuje odbicie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych.

"Po spadkach wolumenów, jakie nastąpiły w zeszłym roku z powodu pandemii oraz korektach uszczelniających polityki kredytowe, obserwujemy w ostatnich kwartałach wyraźne odbicie sprzedaży w segmencie klienta biznesowego. Wartość nowego limitu kredytowego przyznanego w tym obszarze wzrosła w drugim kwartale o 44% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy tego roku. Jednocześnie wzrosła liczba mikroprzedsiębiorców odprowadzających składki do ZUS i urzędów skarbowych za pośrednictwem platformy Alior Banku. To odwrócenie trendu, pomimo ciągle odczuwalnych skutków COVID-19, daje nadzieję, że polskie przedsiębiorstwa najtrudniejszy moment mają już za sobą" - podkreślił Szwed.

W I-II kw. 2021 r. bank miał 231,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 513,37 mln zł straty rok wcześniej.

Współczynnik kapitałowy Tier1 wyniósł 12,99% na koniec czerwca, zaś TCR 14,95%.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)