Reklama

Healthnomic deklaruje, że środki pozyskane w ramach emisji akcji przeznaczy na komercjalizację wynalazku SnoreOff oraz finansowanie pozostałych projektów badawczo-rozwojowych.

"Pandemia choroby COVID-19, a także rosnąca zachorowalność na choroby cywilizacyjne powodują duże zapotrzebowanie na usługi terapeutyczno-diagnostyczne oferowane przez Healthnomic. Już teraz oferujemy usługę zdalnej diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego dzięki naszemu urządzeniu do badania oraz autorskiemu systemowi telemedycznemu OmniHealth. Pracujemy nad nową wersją urządzenia, które poszerzy obszary diagnostyczne o poligrafię, Holter EKG i miografię. To, co jednak najważniejsze, szykujemy się do wprowadzenia na rynek naszego wynalazku. SnoreOff jako jedyne na świecie urządzenie typu EPAP będzie leczyło chrapanie i bezdech senny z wykorzystaniem zaworu Tesli. W lipcu złożyliśmy wniosek w urzędzie patentowym, a wprowadzenie na rynek zostało zaplanowane na jesień br." - powiedział prezes Healthnomic Dariusz Głogowski, cytowany w komunikacie.

Urządzenie SnoreOff zostało stworzone w oparciu o metodę EPAP (ang. Expiratory Positive Airway Pressure). Jest to coraz popularniejsza metoda leczenia pacjentów cierpiących na obturacyjny bezdech senny lub chrapanie proste.

"Aktualnie na polskim rynku nie ma tego typu rozwiązań, więc wszystko wskazuje na to, że już za kilka miesięcy jako pierwsi damy pacjentom oraz lekarzom możliwość leczenia chrapania dzięki metodzie EPAP. Zarówno SnoreOff jak i pozostałe projekty R&D nad którymi pracujemy mają bardzo duży potencjał komercyjny" - dodała dyrektor medyczna Healthnomic Aleksandra Jarecka-Dobroń.

Aby pozyskać środki na komercjalizację rozwiązania na rynku polskim i zagranicznym, spółka planuje zorganizować ofertę publiczną akcji. Emisja ma się odbyć w IV kwartale br., a jej warunki zostaną zaprezentowane m.in. w ramach platformy CrowdConnect.

"W pierwszej kolejności pozwolimy inwestorom wesprzeć projekty Healthnomic w ramach oferty publicznej. Pozyskane środki pozwolą nam wspomóc komercjalizację SnoreOff oraz prace B+R nad naszymi pozostałymi wynalazkami. Następnie wraz z INC S.A. rozpoczniemy proces wprowadzenia spółki na rynek NewConnect. Debiut na małej giełdzie powinien mieć miejsce na przestrzeni I półrocza przyszłego roku" - podkreślił Głogowski.

Plany rozwoju Healthnomic zakładają regularny rozwój oferty diagnostycznej oraz terapeutycznej w zakresie chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim chorób układu krążenia, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych chorób związanych z układem oddechowym.

Healthnomic, firma z branży medtech, specjalizuje się w zdalnej diagnostyce oraz rozwoju autorskiej platformy telemedycznej. Została założona przez Dariusza Głogowskiego, zarządzał on takimi firmami, jak Alvogen Polska i Alvogen Klaster EU, Farma-Projekt, PharmaSwiss Polska.

(ISBnews)