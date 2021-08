Reklama

Do tej pory spółka zdecydowała się na inwestycję w platformy Cancer Print oraz Breast/Ovary RNA Therapy, ale w planach jest testowanie kolejnych modeli badawczych. Ponadto w laboratorium będzie prowadzona analiza molekularna maszynerii kontroli epigenetycznej choroby COVID-19. Ma stanowić platformę do dalszych badań, a następnie opatentowania kluczowych cząsteczek, które będą mogły być użyte w tworzeniu strategii terapeutycznych, podano.

W skład zespołu badawczego Centrum B+R wejdzie m.in. kierownik Zakładu Neuroonkologii Molekularnej w IChB PAN Katarzyna Rolle.

"W centrum wykorzystywane będą nowoczesne technologie, takie jak organoidy czy biodruk 3D żywych tkanek. Następnie testowane będą na nich nowe cząsteczki, które wykazują potencjał terapeutyczny. Naszym celem jest wyodrębnienie i przebadanie tych, które finalnie przyczynią się do poprawy jakości życia i zdrowia pacjentów" - powiedziała Rolle, cytowana w komunikacie.

W centrum B+R możliwe jest także przeprowadzenie badań analitycznych, preformulacji i szeregu analiz dla podmiotów zewnętrznych. Tym samym spółka poszerza ofertę świadczeń komercyjnych dla branży farmaceutycznej.

"W branży biotechnologicznej ciągłe innowacje to konieczność. Konkurencja w dziedzinie opracowywania leków onkologicznych jest silna. Stawiamy na rozwój, dlatego laboratorium w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii korzystać będzie z najnowocześniejszego sprzętu oraz technologii biologii molekularnej. Choć wciąż potrzebne są testy wykrywające zakażenie SARS-COV-2, to chcemy skupić się na tym, co przed nami. Coraz więcej osób będzie zgłaszało potrzebę rehabilitacji postcovidowej. To naturalny wybór kierunku rozwoju spółki" - podsumował prezes Medicofarmy Cezary Kilczewski.

Medicofarma Biotech jest spółką badawczo-rozwojową z sektora biotechnologii zajmującą się pracami nad innowacyjnymi lekami, wyrobami medycznymi i produktami biotechnologicznymi. Posiada licencję na produkcję wysokiej jakości, szybkich testów do wykrywania różnorodnych odmian wirusa SARS-CoV-2, który powstał przy współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN. Jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)