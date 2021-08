Reklama

"Analizujemy różne opcje dalszego rozwoju. Wejście na GPW jest jedną z rozważanych przez nas możliwości" – powiedział ISBtech Sokołowski.

Pod koniec ub.r. prof. Konrad Świrski, prezes grupy Transition Technologies informował ISBtech, że grupa planuje wprowadzenie jednej ze swoich spółek na giełdę.

TTMS działa na globalnym rynku outsourcingu IT w dynamicznych sektorach jak medyczny i farmaceutyczny, przemysł, sektor kosmiczny i zbrojeniowy czy edukacyjny.

"Te branże w czasie pandemii przyspieszyły tempo rozwoju, a my jesteśmy beneficjentem ich wzrostu i nadal chcemy umacniać swoją obecność i dywersyfikować sprzedaż o nowe sektory rynkowe. Obserwujemy zwiększony popyt na nasze usługi, obsługiwane przez nas technologie związane z transformacją cyfrową w obszarze sprzedaży i marketingu online, przetwarzaniem danych w chmurze oraz bezpieczeństwem informacji" – dodał prezes.

Zaznaczył, że TT MS dotychczas rósł organicznie, a dywersyfikacja geograficzna biznesu jest bardzo ważna. Spółka jest obecna w 7 lokalizacjach na 3 kontynentach: Ameryka Północna (USA: San Francisco i Tampa), Europa (Polska, Wlk. Brytania, Austria), Azja (Malezja, Singapur). Transition Technologies MS posiada 2 spółki zależne: Transition Technologies Managed Services Ltd z siedzibą w Londynie oraz TTMS Software SDN Bhd. z siedzibą w malezyjskim Kuala Lumpur.

"Rozwój międzynarodowy to nasz naturalny kierunek. Bardzo ważne z punktu widzenia naszej działalności kierunki to Azja oraz państwa Europy Zachodniej i Północnej, w tym Skandynawia czy kraje DACH w których prowadzimy także działania sprzedażowe. Szybki wzrost naszej malezyjskiej spółki w ciągu zaledwie 4 lat spowodował możliwość rozszerzenia jej działalności na kolejne regiony. Dziś spółka oferuje swoje usługi klientom w rejonie Azji i Australii, współpracuje również z naszym przedstawicielstwem w Singapurze. Myślimy także o akwizycjach, monitorujemy rynek, przyglądamy się ciekawym zagranicznym graczom. To szansa na dalszy wzrost skali działania" – stwierdził prezes.

TT MS jest szybko rosnącym dostawcą nowoczesnego outsourcingu IT w Polsce i na rynkach zagranicznych, skierowanego głównie do globalnych korporacji. Należy do grupy Transition Technologies.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)