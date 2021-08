Reklama

"(...) podwyższono łączną wartość nominalną obligacji emitowanych w ramach programu do kwoty 1 mld zł z 500 mln zł, przy czym limit ten ma charakter odnawialny, tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji. Wartość nominalna jednej obligacji emitowanej w ramach programu wyniesie 1 tys. zł. Zarząd emitenta zmienia czas trwania programu i ustala go na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach programu" - czytamy w komunikacie.

W grudniu 2015 roku Famur zdecydował o uruchomieniu programu emisji obligacji do łącznej kwoty 500 mln zł. Program miał być pierwotnie realizowany do grudnia 2018 r., był jednak przedłużany w kolejnych latach - ostatnio do końca 2021 roku.

Jak wskazano również, obligacje mogą (ale nie muszą) być emitowane jako zielone obligacje (green bonds) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association) lub każde inne wytyczne dotyczące emisji tzw. zielonych obligacji, które będą traktowane jako standard wyznaczający zasady emisji takich obligacji.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)