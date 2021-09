Reklama

"Jeśli chodzi o przetargi, w których są złożone oferty, to ta szacunkowa wartość jest ok. 1,2 mld zł - biorąc pod uwagę [linię kolejową] Ełk - Korsze, stację Olsztyn, dworzec Olsztyn i tramwaj [w Łodzi] z szansami. Natomiast jest jeszcze kilka mniejszych postępowań, gdzie są jeszcze oferty złożone, ale nie było jeszcze oceny ofert, ale to jeszcze rzędu 100-150 mln zł" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej online.

W prezentacji spółka podała, że średnioważona, długoterminowa rentowność portfela zamówień to 6,5-7%. Jego wartość bez udziału konsorcjantów to ok. 1,2 mld zł netto.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)