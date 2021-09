Reklama

"Kapitał zakładowy każdej z tych spółek został określony na 100 000 zł, który dzieli się na 1 000 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja. Wszystkie akcje zostaną objęte oraz opłacone po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej przez All in! Games w drodze wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 100 000 zł na rzecz każdej ze spółek" - czytamy w komunikacie.

Happy Little Moments będzie studiem developerskim, której gry i aplikacje pozwolą dotrzeć do nowych użytkowników głównie poprzez platformę Nintendo Switch i przez to będą promować inne tytuły z portfolio All in! Games. Działalność Happy Little Moments będzie się koncentrować na nietypowych produkcjach oraz na wykorzystywaniu gier w mniej typowy dla rynku gier sposób. Początkowo zespół spółki będą stanowiły dwie osoby, ale docelowo ma zostać zwiększony o kolejnych pracowników oraz w dużym stopniu korzystać z outsourcingu. W dalszej przyszłości Happy Little Moments planuje również większe produkcje, m.in. gry dla osób z problemami sensorycznymi lub percepcyjnymi, wskazano w materiale.

Iron Bird Creations będzie łączyć w sobie zaawansowaną technologię, a także unikalną kreację. Będzie składała się z dwóch zespołów: jeden, który będzie skupiony na tworzeniu gier; drugi, skupiony na działaniach czysto technologicznych, takich jak portowanie, sztuczna inteligencja czy tzw. tech assestments. Iron Bird Creations planuje premierę pierwszej gry o oryginalnym IP na konsole obecnej i nowej generacji na rok 2022. W kolejnym etapie zespół spółki (docelowo liczący ok. 20 osób) będzie tworzył nowe prototypy, a także wspierał już wydaną grę poprzez dodatki i aktualizacje, podano także.

"Zarząd wskazuje, iż powołanie nowych spółek zależnych jest jednym z ważnych elementów nowej strategii, nad którą obecnie zarząd pracuje, a która po sfinalizowaniu i przyjęciu zostanie przez zarząd ogłoszona" - czytamy dalej.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)