Oferta Torpolu, warta ok. 470 mln zł brutto (tj. ok. 382,1 mln zł netto), z czego cena za realizację prawa opcji to 60 mln zł brutto (ok. 48,8 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na modernizację układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny, podał Torpol.

"Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowiły cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 70%), cena brutto za realizacje prawa opcji (waga 30%). Termin realizacji inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty podpisania umowy" - czytamy w komunikacie. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r. (ISBnews)