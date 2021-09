Reklama

LSR ma silną pozycję na amerykańskim rynku pozyskiwania i zielonej produkcji metali strategicznych. Zakłady spółki, zlokalizowane w Ohio, Kalifornii, Illinois, Indianie i Teksasie, pozyskują surowce z terenu całej Ameryki Północnej, w tym z Meksyku. Roczne obroty LSR wyniosły w 2020 roku około 250 mln USD, zaznaczono.

"Postępująca świadomość globalnego przemysłu w zakresie ESG, informatyzacja, elektryfikacja motoryzacji, technologia wodorowa oraz zwrot ku odnawialnym źródłom energii wiążą się z ogromnym zapotrzebowaniem na metale szlachetne, w tym platynowce (platyna, pallad, rod) i miedziowce (srebro, złoto). Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu tych metali jest kluczowe, by w skali świata sprostać rosnącym wyzwaniom technologicznym i ekologicznym. Dlatego integrując działające na całym świecie podmioty, inwestujemy w najnowsze technologie, dzięki którym proces produkcji strategicznych surowców jest w pełni zrównoważony i oparty o najlepsze praktyki ESG. Kolejne wzmocnienie naszej pozycji na amerykańskim rynku to istotny krok w realizacji naszej strategii zakładającej stworzenie lidera na globalnym rynku urban mining w segmentach strategicznych 'green metals' i recyclingu: PGMs (platynowce), elektroniki (złoto, srebro, miedź, aluminium) oraz w bardzo rozwojowym obszarze e-mobility (nikiel, kobalt i lit)" - powiedział członek zarządu Elemental Holding Krzysztof Spyra, cytowany w komunikacie.

Przejęcie Legend Smelting and Recycling to kolejna inwestycja Grupy Elemental Holding w amerykańskim segmencie recyklingu metali strategicznych. W grudniu 2019 roku grupa zakupiła pakiet kontrolny spółki PGM of Texas, posiadającej rozbudowaną sieć zakupową w dwunastu lokalizacjach na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a także nowoczesny zakład przetwórczy oraz laboratorium chemiczne. Z kolei w maju br. sfinalizowana została transakcja przejęcia spółki Maryland Core Inc., działającej w sektorze recyklingu metali na wschodnim wybrzeżu USA.

Przejęcie Legend Smelting and Recycling jest kolejną transakcją zrealizowaną przez Grupę Elemental Holding we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, zarządzanym przez PFR TFI.

Finansowanie transakcji zostało pozyskane przez Grupę Elemental Holding we współpracy z konsorcjum banków, którego członkami są mBank, Santander Bank Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Ochrony Środowiska. Liderem konsorcjum i organizatorem finansowania jest mBank.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka była notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. do lutego 2021 r.

(ISBnews)