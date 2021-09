Reklama

"Po trudnych latach rozpoczynamy nowy rozdział historii Grupy OTL i znów możemy skupić się na rozwoju działalności. Zadłużenie spółki zmniejszyło się z ponad 330 mln zł do około 150 mln zł, a na koniec roku spadnie do około 60 mln zł" - powiedział Hernik w rozmowie z ISBnews.

Istotną część zobowiązań spółka spłaciła dzięki sprzedaży nieruchomości oraz udziałów w zależnej firmie Deutsche Binnenreederei i części posiadanej floty rzecznej.

"W trakcie podjętych działań restrukturyzacyjnych zredukowaliśmy znaczną część kadry menedżerskiej, zlikwidowaliśmy centrum usług wspólnych oraz przenieśliśmy część procesów operacyjnych do innych lokalizacji, co pozwoliło na osiągnięcie wysokich oszczędności kosztowych. Zaniechaliśmy również kontynuacji nieuzasadnionych ekonomicznie projektów inwestycyjnych, dzięki czemu możliwe było odzyskanie części zainwestowanych środków" - dodał prezes.

Hernik przypomniał, że OTL jest w trakcie procesu sprzedaży C. Hartwig Gdynia, spółki odpowiedzialnej za spedycję morską związaną z ruchem kontenerowym na rzecz Rhenus Beteiligungen International. Niedawno spółka poinformowała o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w Gdyni na rzecz C.Hartwig Gdynia, co było jednym z warunków zawieszających warunkową umowę sprzedaży akcji tej spółki.

"Jednym z powodów sprzedaży C. Hartwig Gdynia był brak istotnych synergii z pozostałą częścią naszego biznesu - obsługą portową. Wydaje się, że sprzedajemy spółkę w optymalnym momencie. Powiększone wpływy z tej transakcji pozwolą na dalszą wysoką redukcję zadłużenia oraz istotne zmniejszenie kosztów finansowych" - zapewnił prezes.

Po dekonsolidacji tej spółki Grupa OTL znacznie poprawi poziom procentowej marży na działalności podstawowej. Hernik dodał, że Grupa OTL planuje kolejne transakcje sprzedaży aktywów nieoperacyjnych. Dzięki temu Grupa OTL ostatecznie spłaci zadłużenie i rozpocznie nowy rok z czystą kartą, jako rentowna i dywidendowa spółka, zaznaczył także.

"Działania restrukturyzacyjne Grupy OTL pozwoliły na duże ograniczenie kosztów przy zachowaniu stabilności biznesu, który wewnętrznie jest już zdrowy i zoptymalizowany. Dlatego zakładamy, że jak ukończymy już wszystkie działania stabilizujące nasze finanse, śmielej popatrzymy na możliwości inwestycyjne w 2022 r. Planowane wydatki na inwestycje mogą obejmować dalsze unowocześnianie infrastruktury portowej oraz automatyzację procesów. Nie wykluczamy także w dalszej przyszłości powrotu do przejęć innych firm" - podsumował prezes.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

