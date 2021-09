Reklama

"Pozytywnie patrzymy [...] na drugą połowę roku, mocny wzrost zakontraktowania pokazuje, że czeka nas pracowita końcówka roku. Co ważne, nasz portfel zamówień wzrósł we wszystkich segmentach biznesowych, co pokazuje, że po zawirowaniach covidowych wraca stabilizacja również na rynku badań regulacyjnych" - powiedział prezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom za I półrocze.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)