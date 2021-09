Reklama

"Proces sprzedaży jest bardzo aktywny, idzie do przodu, powinniśmy to zobaczyć w krótkim terminie" - powiedział Drozd podczas konferencji prasowej.

"Naszą intencją jest, żeby więcej inwestować w aktywa mieszkaniowe, przenosimy nacisk z segmentu komercyjnego do mieszkaniowego, to jest ważne. Będziemy też nadal wypłacać dywidendę i jest intencją, by część tych środków przeznaczyć na dywidendę" - dodał, pytany o przeznaczenie środków ze sprzedaży aktywów.

W prezentacji spółka podała, że w zaawansowanych negocjacjach jest sprzedaż projektów Moje Miejsce I & II w Warszawie, Katowice Face2Face, Fuzja w Łodzi oraz West 4 Business Hub I Wrocław.

Wcześnie w komunikacie prasowym Echo informowało, że ma obecnie w budowie biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 100 tys. m2, a kolejne 200 tys. m2 jest w fazie planowania. Od początku 2021 r. dwa gotowe biurowce będące częścią kompleksu Browary Warszawskie znalazły nowych właścicieli. W marcu spółka sprzedała budynek Biura przy Willi, natomiast w sierpniu - Biura przy Warzelni. Obie transakcje były warte łącznie 240 mln euro.

W pierwszej połowie roku deweloper rozpoczął budowę kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie oraz kolejnego biurowca w kompleksie Fuzja. Podał, że pozyskuje nowych, renomowanych najemców, jak Playtika, 3M GSC Poland czy ABB, co pokazuje siłę sektora biurowego i że do końca roku zamierza rozpocząć budowę jeszcze trzech biurowców.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)