Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja - spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - umowę na świadczenie usług poszerzonego serwisu systemów informatycznych SUD (Sygnity Utilites for Distribution - oprogramowanie obsługujące procesy realizowane w ramach dystrybucji energii oraz obsługi rynku przez operatora sieci dystrybucji) oraz świadczenie usług rozwoju na podstawie odrębnych zleceń, podała spółka. Umowa została zawarta na czas określony do końca września 2023 r., a jej wartość to maksymalnie ok. 11,2 mln zł brutto.

"Z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy, tj. realizacji usług serwisu i rozwoju systemów SUD, Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 11,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. Sygnity podało też, że łączna wartość wszystkich umów (w tym umów serwisowych) zawartych z PGE w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 16,8 mln zł brutto i obejmuje m.in. również umowę, której przedmiotem jest wykonanie do końca I kwartału 2022 roku modyfikacji oraz rozbudowy systemów do obsługi klientów TPA w związku z wejściem w życie przepisów ustawy mocowej. Wynagrodzenie z tytułu realizacji tej umowy wynosi ok. 4,4 mln zł brutto. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)