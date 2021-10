Mimo planowanych nakładów inwestycyjnych na poziomie łącznie ok. 1,6 mld zł do 2030 roku, Arctic Paper chce powrócić do regularnej wypłaty dywidendy na poziomie 20-25% zysku netto, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Reklama "Przewidujemy zdolność do regularnej wypłaty dywidendy w okresie obowiązywania strategii, naszym celem jest rekomendowanie wypłaty co roku 20-25% zysku netto dla akcjonariuszy" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. W tym roku spółka przeznaczyła łącznie 20,79 mln zł z zysku netto za 2020 rok oraz kapitału rezerwowego na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r. (ISBnews)