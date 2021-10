Reklama

Szacunkowa wartość umowy stanowi 11% przychodów Grupy Pekabex za 2020 r. (w zeszłym roku było to 952,3 mln zł), poinformowano.

"Po raz kolejny pozyskujemy zlecenie od zagranicznego partnera w inwestycji dot. elektromobilności, co jest dla nas potwierdzeniem zaufania do Grupy Pekabex i dobrze wykonanej wcześniej pracy. Obecnie kończymy drugi etap budowy fabryki baterii o powierzchni 40 tys. m2 i od razu przystępujemy do etapu 3 i 4, który będzie miał 62 tys. m2. Całość konstrukcji zobowiązaliśmy się wykonać do końca maja przyszłego roku, co będzie rekordem dla tak dużej konstrukcji. Jestem jednak spokojny o terminowe zakończenie tego zadania, gdyż technologia prefabrykacji przełamuje stereotypy w branży budowlanej i pozwala na realizację tak ambitnych zadań w tak krótkim czasie" - powiedział prezes Pekabex Bet Przemysław Borek, cytowany w komunikacie.

Koreański koncern SK IE Technology. należący do Grupy SK, poinformował wcześniej, iż planuje rozbudowę trzeciej i czwartej fabryki baterii do samochodów elektrycznych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dąbrowie na Śląsku. Będzie to największa fabryka spółki na świecie. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2023 roku. Szacuje się, że roczna zdolność planowanych nowych zakładów wyniesie łącznie 860 mln m2 separatorów - po 430 mln m2 każdy, podano również.

Grupa Pekabex zakończyła pierwszą połowę tego roku z rekordowym backlogiem, który sięgnął 1,04 mld zł wobec 930,7 mln zł z końca 2020 r.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 952,33 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)