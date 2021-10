Reklama

"Jednocześnie emitent wyjaśnia, że jest producentem i wydawcą gry" - czytamy w komunikacie.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo, notowany na NewConnect. Spółka ma na swoim koncie wydanie gier "We. The Revolution", "Heliborne" i "Crossroads Inn" oraz wielu innych na komputery PC oraz konsole. Zespół developerski w tej chwili pracuje nad Moonshine Inc. Spółka oferuje również usługi portingowe przenosząc uznane tytuły z PC na platformy konsolowe.

