Reklama

Cele przyjęte w ramach strategii to m.in. "tworzenie wysokobudżetowych projektów - koncentracja na tworzeniu bardzo ambitnych gier, o budżetach przekraczających kwotę 20 mln zł. Do końca 2022 roku planowane jest otworzenie co najmniej trzech tego typu projektów, które zgodnie z założeniami, w perspektywie 12 miesięcy od dnia premiery powinny osiągnąć sprzedaż w liczbie przekraczającej milion kopii", podano w komunikacie.

Strategia przewiduje także koncepcję one-stop shop dla developerów - celem jest optymalizacja kosztów oraz czasu, a także podniesienie jakości tworzonych gier poprzez zwiększoną kontrolę nad procesem. W tym celu All in! Games przejmie wszystkie procesy wydawnicze oraz promocyjne, co zapewni twórcom możliwość skupienia się na tworzeniu projektów, podano.

Kolejny cel strategii to "rozszerzenie kompetencji oraz rozbudowa grupy kapitałowej - do końca 2023 roku planowana jest rozbudowa Grupy All in! Games, w ramach której funkcjonować będzie dziesięć wysoko wyspecjalizowanych spółek zależnych, w tym spółek celowych, serwisowych oraz developerskich", czytamy dalej.

Zarząd podkreślił, iż zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, przystąpił już do działań zmierzających do realizacji przedstawionych powyżej strategicznych kierunków rozwoju, między innymi poprzez zawiązanie dwóch spółek zależnych, tj. Iron Bird Creations i Happy Little Moments (obie z siedzibą w Krakowie), jak również poprzez zawarcie listu intencyjnego ze spółką ARP Games, zmierzające do wspólnego powołania nowego podmiotu na rynku gier komputerowych - spółki celowej, pełniącej funkcję akceleratora.

"Po trzech latach rozwoju All in! Games osiągnęła mocną pozycję wydawniczą w Polsce, dziś plasujemy się na drugim miejscu w kraju, jeśli chodzi o skalę wydawnictwa. Nowa strategia to pokazanie inwestorom, że potrafimy i chcemy rozwijać wysokobudżetowe projekty. Zamierzamy koncentrować się przede wszystkim na tworzeniu bardzo ambitnych gier, których budżety przekraczają 20 mln zł. Do końca 2022 roku zamierzamy otworzyć co najmniej trzy tego typu projekty. Zakładamy, że sprzedaż każdego wielkoformatowego tytułu wyniesie przynajmniej milion egzemplarzy w perspektywie roku od wydania" - skomentował prezes Piotr Żygadło, cytowany w komunikacie.

"Zdajemy sobie sprawę, że nasze plany są ambitne, jednak nasza dotychczasowa ścieżka wzrostu i wydane bestsellery, jak 'Ghostrunner' i 'Chernobylite' pozwalają ze spokojem spoglądać w przyszłość pod kątem realizacji najważniejszych elementów strategii" - dodał.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole.

(ISBnews)