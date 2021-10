Reklama

Do obrotu trafi łącznie 197 795 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B i C o wartości nominalnej 0,20 zł za każdą akcję, podano.

"Dołączenie do grona spółek publicznych jest jednym z założeń przyjętych w strategii rozwoju Constance Care. Liczymy, że debiut na NewConnect umożliwi nam nie tylko dotarcie do szerokiego grona nowych inwestorów, ale także do nowych partnerów biznesowych, również zagranicznych. Nasze ambitne plany inwestycyjne (spółka jest w trakcie realizacji kluczowej inwestycji - budowy Szpitala Neurologicznego), które już wdrażamy, nie byłyby możliwe bez wsparcia dotychczasowych akcjonariuszy" - powiedział prezes Jacek Walukiewicz, cytowany w komunikacie.

Rolę autoryzowanego doradcy w procesie upublicznienia spółki Constance Care pełni Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy, podano w komunikacie.

Wcześniej, w rozmowie z ISBnews prezes Walukiewicz informował, że spółka może zadebiutować na NewConnect na początku listopada i nie wyklucza w przyszłości przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji kolejnych inwestycji.

Jak wyjaśnia spółka celem dalszego rozwoju Constance Care jest działanie wielowątkowe i "de facto" powstanie nowego operatora medycznego. Projektowany obecnie Szpital Neurologiczny stanowić będzie centrum zarządzania i nadzoru realizacji poszczególnych zadań.

"Będzie to obiekt wyposażony w najwyższej jakości technologię, w tym roboty wspomagające specjalistów zarówno podczas operacji jak i rehabilitacji. W skład szpitala wejdzie blok operacyjny z trzema salami wyposażonymi w roboty do operacji małoinwazyjnych, oddział diagnostyczny z najnowszej generacji urządzeniami do diagnostyki obrazowej, doskonały oddział rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej. Cały obiekt zrealizowany będzie w systemie 5G, umożliwiając tym samym bezpośrednią współpracę krajowych i zagranicznych specjalistów w ramach wspólnej realizacji nawet najbardziej skomplikowanych działań medycznych" - czytamy także.

Walukiewicz dodał, że jednym z celów jest również projektowanie i budowa własnych urządzeń i akcesoriów do rehabilitacji. W rozwoju tych celów pomóc ma Centrum Badawczo-Rozwojowe, planowane do realizacji w północnej części Polski.

"Zaprojektowaliśmy i zaczęliśmy już produkcję i przygotowujemy się do sprzedaży na rynkach całego świata naszych własnych kamizelek do rehabilitacji medycznej, które są - i mówię to bez fałszywej skromności - najlepsze na świecie" - podkreśla Walukiewicz.

Spółka od 2015 roku, kiedy to zostało uruchomione Centrum Rehabilitacyjne, nawiązała współpracę z wieloma wiodącymi producentami urządzeń medycznych, instytutami badawczymi, szpitalami i partnerami medycznymi. W 2016 roku firma nawiązała współpracę partnerską z najbardziej zaawansowanym technologicznie ośrodkiem na świecie - jedynym produkującym aktywne urządzenia robotyczne - japońską firmą Cyberdyne Inc., spółką Uniwersytetu Tokio.

"Dzięki temu, będąc jedną z zaledwie kilku klinik na świecie, poza Japonią, oferujemy cyberniczną terapię z użyciem jedynego na świecie aktywnego egzoszkieletu - HAL (skrót od Hybrid Assistive Limb). Mamy również zapewniony dostęp do kolejnego produktu Cyberdyne, wspomagającego terapie rehabilitacyjne naszych pacjentów, HAL Lumbar, który właśnie do nas dotarł. Wraz z Kliniką Uniwersytecką Bergmannsheil z Bochum (Niemcy) i Cyberdyne rozpoczniemy wkrótce projekt wdrożeniowy najnowszego wyrobu Cyberdyne, HAL XXS dla dzieci. Jest to rewolucja w rehabilitacji dziecięcej" - dodał prezes.

Constance Care działa na rynku usług medycznych finansowanych ze środków niepublicznych. Przychody spółki wyniosły 2,83 mln zł w 2020 r., a zysk netto 516 tys. zł.

