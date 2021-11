Erbud podtrzymuje oczekiwania co do wypracowania ok. 3 mld zł przychodów w tym roku, spodziewając się marży EBIT w przedziale 3-4%, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

"Idziemy w kierunku 4%, co jest mega osiągnięciem. Idziemy w kierunku 3 mld zł przychodów, patrząc na portfel zleceń w tym roku i też taką rentowność się zbliżymy, między 3% a 4%" - powiedział Grzeszczak podczas konferencji prasowej. "Cieszymy się z tego roku. Przy tak mocnym wzroście przychodów, mocnym wzroście zysków idziemy w kierunku 3 mld zł. [...] Ten rok należy do najlepszych, [może będzie] najlepszy w historii" - dodał. Strata netto ogółem grupy Erbud za III kw. 2021 r. wyniosła 19,7 mln zł wobec 23,1 mln zł zysku rok wcześniej. Po oczyszczeniu wyniku ze wpływu podatku od wyniku na sprzedaży akcji Onde zysk netto w III kw. wyniósł 16,6 mln zł. W okresie I-III kw. spółka miała 4,5 mln zł raportowanej straty netto ogółem wobec 34,8 mln zł zysku rok wcześniej, a po oczyszczeniu z wpływu ww. podatku, kosztów netto akwizycji IKR oraz wynagrodzenia w formie akcji w Onde zysk netto okresu wyniósł 62,1 mln zł. Znormalizowany EBIT w ciągu 9 miesięcy wyniósł 86,8 mln zł wobec 46,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy marży operacyjnej 4% (+1,1 pkt proc. r/r). W raporcie spółka podała, że Grupa Erbud miała portfel zleceń o wartości 2,93 mld zł na koniec września 2021 roku, w tym kontrakty opiewające na kwotę ponad 1 mld zł są przewidziane do realizacji do końca roku. Uwzględniając wartość projektów własnych Onde, wartość zleceń na koniec września wyniosła 3,53 mld zł. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)