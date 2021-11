Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 146,51 mln zł wobec 11,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 536,88 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 189,26 mln zł rok wcześniej.

W samym III kw. 2021 wyniki Enter Air były zgodne z założeniami spółki i pozwoliły znacząco odrobić straty poniesione przez przewoźnika w I półroczu 2021 r., podkreślono w komunikacie.

"W sezonie letnim lataliśmy do większości wakacyjnych destynacji w których samoloty z logo Enter Air pojawiały się także przed pandemią. Na wielu lotniskach nawet zwiększyliśmy naszą obecność, dzięki pozyskaniu dodatkowych slotów. Umowy, które podpisaliśmy z touroperatorami zakładają też intensywny program w sezonie zimowym. Wprowadzenie dodatkowych testów przed podróżą nie było do tej pory przeszkodą dla turystów, więc mamy nadzieję, że nadal tak będzie" - skomentował członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 21,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 98,68 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 844,56 mln zł w porównaniu z 416,97 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 177 mln zł wobec 35,5 mln zł rok wcześniej.

"Gdyby nie otaczające nas informacje na temat pandemii mogłoby się wydawać, że działamy w całkowicie normalnych warunkach. Dzięki naszemu unikatowemu modelowi biznesowemu, dynamika wyników finansowych jest prawie taka sama jak przed pandemią. Strata z I półrocza 2021 r. została z nawiązką odrobiona w III kwartale. Oczywiście jak zwykle wpływ na wynik publikowany w PLN mają wirtualne różnice kursowe wynikające z tego, że zobowiązania leasingowe muszą być wyceniane po kursie z dnia bilansowego, natomiast samoloty, będące przedmiotem tego finansowania, nie są wyceniane po tym kursie. Zniekształcenie wyników przez kursy walutowe zwiększa się za każdym razem, kiedy powiększamy flotę. Dla nas najważniejsze jest jednak, że Enter Air realnie zarabia i spłaca zadłużenie zaciągnięte w PFR. Realizujemy swoje kontrakty terminowo i udowadniamy, że jesteśmy jedną z najbardziej stabilnych linii lotniczych na europejskim niebie" - dodał Polaniecki.

Enter Air miał w I-III kw. 2021 r. 844,6 mln zł przychodów, tj. o ponad dwa razy więcej od obrotów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r., podkreślono.

"Wzrost ten spowodowany był wypracowaniem przez przewoźnika dobrych wyników w sezonie letnim w którym wykorzystywana była cała posiadana flota 26 samolotów, w tym dwa dodatkowe Boeingi 737-800, które dołączyły do floty w lipcu oraz obie maszyny 737 MAX 8, najlepsze i jedne z najbardziej ekologicznych obecnie samolotów na świecie, które wróciły do wykonywania operacji lotniczych we flocie Enter Air w marcu tego roku. Pasażerowie chętnie podróżowali i wybierali sprawdzone destynacje turystyczne" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 16,62 mln zł wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec III kw. 2021 r. Grupa Enter Air miała 363 mln zł środków pieniężnych. W lutym 2021 r. Enter Air otrzymał wsparcie w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm w formie pożyczki płynnościowej w kwocie 287 mln zł.

"Uzyskane środki służą poprawie bieżącej płynności spółki, spłata pożyczki następuje zgodnie z harmonogramem. 30 września 2021 r. Enter Air podpisał z PFR umowę pożyczki preferencyjnej w kwocie 78,1 mln zł, która jest elementem programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" - podsumowano w materiale.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Przewoźnik posiada sześć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Zurychu oraz kilka baz sezonowych. Jest notowany na GPW od 2015 roku.

(ISBnews)