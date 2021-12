Reklama

"Aspirujemy do podwojenia naszego powtarzalnego (tj. z wyłączeniem kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, w tym kosztów ryzyka prawnego) zysku netto do 2 mld zł osiągając powtarzalny zwrot z kapitału (ang. RoE) około 14%" - czytamy w raporcie.

Cel ten bank zamierza realizować opierając się na trzech głównych zasadach: istotnym wzroście przychodów we wszystkich segmentach, dalszej poprawie efektywności platformy operacyjnej, którą będzie doskonalić poprzez sztuczną inteligencję, czatboty i SmartOps, aby osiągnąć wskaźnik K/D (koszty/dochody) na poziomie poniżej 37% w roku 2024, a także utrzymaniu udziału kredytów nieregularnych (NPL) poniżej 4,7%.

Bank podał, że w obecnym horyzoncie strategii będzie nadal zajmować się hipoteką walutową i jest na dobrej drodze do zmniejszenia ekspozycji w wartościach bezwzględnych i względnych.

"Dążymy do obniżenia ekspozycji do ~7% całkowitego portfela kredytowego z ~14% obecnie. Dokładamy wszelkich starań, aby wspólnie z naszymi klientami rozwiązać to wyzwanie na drodze polubownych ugód, których liczba odnotowana od początku br. przewyższa liczbę nowych pozwów" - czytamy w komunikacie.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy bank będzie dążył do utrzymania takiego tempa, zaznaczono.

"W 2024 roku w porównaniu z 2021 rokiem, wykorzystując wzrosty rynku (zakładamy że wszystkie segmenty biznesu urosną powyżej 10% rocznie), środowisko nowych stóp procentowych oraz zdobywanie większych udziałów przez Bank Millennium, zamierzamy osiągnąć 50% wzrost całkowitych przychodów (suma przychodów głównych segmentów biznesowych przed korektami konsolidacyjnymi), głównie dzięki bankowości detalicznej" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że celem jest także zwiększanie liczby aktywnych klientów do ponad 3 mln w 2024 roku. Oznacza to wzrost o około 100 tys. netto rocznie i oczekiwany udział w rynku nowych kont osobistych na poziomie ok. 9%.

"W związku z rosnącą bazą klientów oraz rozwojem bankowości elektronicznej dążymy do osiągnięcia:

- 90% aktywnych klientów korzystających z kanałów cyfrowych (dziś 83%) - wzrost o 500 tys., z 2,2 mln w 2021 roku do 2,7 mln w 2024 roku;

- 99% wszystkich transakcji odbywających się cyfrowo/zdalnie;

- 80% sprzedaży produktów realizowanej cyfrowo/samoobsługowo w pełni lub częściowo

- oraz utrzymania pozycji lidera w Net Promoter Score oferując klientom oczekiwany przez nich poziom usług - wygodę transakcji i prostych sprzedaży, stanowiących większość codziennych interakcji z bankiem oraz wysoką jakość usług wspieranych doradztwem podczas powitania klientów i przy złożonych transakcjach (np. sprzedaży kredytów hipotecznych)" - czytamy także w komunikacie.

Obecnie bank ma 2,7 mln aktywnych klientów (1,6 razy więcej niż 4 lata temu), a 83% z nich aktywnie korzysta z kanałów cyfrowych (wcześniej 71%).

"Mamy około 80 mld złotych kredytów ogółem (1,55 razy więcej niż w 2017 roku), a nasze łączne przychody (przychody bankowe netto) powinny przekroczyć w tym roku 3,5 mld zł (o 75% więcej niż 4 lata temu)" - powiedział prezes Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Bank Millennium planuje także dalszą cyfryzację modelu sprzedaży i obsługi, wykorzystując zmianę preferencji klientów wywołaną przez Covid.

"Mobile będzie podstawowym kanałem sprzedaży 'prostych' produktów i obsługi klienta. W oddziałach skupimy się na pozyskiwaniu klientów, bardziej wyrafinowanych produktach, edukacji klientów i wprowadzaniu klientów do bankowości elektronicznej. [...] W mikrobiznesie, również wykorzystując nasze możliwości cyfrowe, planujemy opracować nowe rozwiązanie w zakresie samoobsługowych pożyczek dla klientów, a także nowe usługi związane z rejestracją firmy i codzienną bankowością. W bankowości korporacyjnej stawiamy sobie za cel bardzo aktywne wspieranie naszych klientów w ich programach inwestycyjnych, w ramach zielonej transformacji wspieranej przez programy publiczne"- czytamy także w komunikacie.

"Chcemy utrzymać wysoką wydajność operacyjną i wzmocnić akwizycję klientów w oparciu o wypracowane w ostatnich latach lokomotywy wzrostu – sprzedaż kont osobistych, kredytów gotówkowych i hipotecznych. Kluczowe wartości naszych działań pozostają bez zmian. Są to klientocentryzm, przyśpieszona cyfryzacja, w której centrum jest aplikacja mobilna ułatwiająca klientom codzienne bankowanie oraz zaangażowanie na rzecz społeczeństwa i środowiska, w tym dążenie do neutralności klimatycznej. Patrząc w przyszłość jestem optymistą. Bank Millennium jest w pełni gotowy na wyzwania przyszłości" - powiedział także prezes.

Jak przypomniano, kilka lat temu bank podjął decyzję o znacznej redukcji ekspozycji finansujących branżę węglową. W wyniku tego w portfelu ekspozycje zaangażowane w wydobycie węgla oraz węglowodorów są bliskie zeru, a branże bezpośrednio powiązane z wydobyciem są dziś nieznaczące (na koniec II w. br. ekspozycja Grupy Banku Millennium stanowiła 0,96% portfela przedsiębiorstw oraz 0,27% całego portfela grupy).

W 2022 roku bank planuje obniżenia własnych emisji CO2 o 50% w porównaniu z 2020 rokiem, osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie własnych emisji (na poziomie 1 i 2) do 2027 roku, a pełnej neutralności (w zakresie 3) do roku 2050.

"Będzie też aktywnie wspierać klientów korporacyjnych w podejmowanych przez nich działaniach dekarbonizacyjnych, w rozwijaniu ich planów inwestycyjnych związanych z pakietem funduszy europejskich, zwłaszcza zielonych finansów. Planujemy wdrożenie produktów wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (projekty z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym)" - czytamy także.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)