Farma fotowoltaiczna będzie przyłączona do sieci dystrybucyjnej Arctic Paper Kostrzyn, która posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, podano.

"Doświadczenia z naszej już działającej, pilotażowej instalacji są pozytywne - teraz jesteśmy gotowi na kolejny krok i realizację dużo większego przedsięwzięcia. Równolegle pracujemy nad projektami farm wiatrowych. Planujemy inwestycje w projekty OZE o łącznej zainstalowanej mocy ok. 100 MW. do roku 2030" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Planowana budowa farmy fotowoltaicznej w Kostrzynie jest kolejnym istotnym krokiem w realizacji nowej Strategii 4P Grupy Arctic Paper do roku 2030, w ramach, której obok papieru graficznego i celulozy, grupa rozwijać się będzie w segmentach opakowań i energii.

Planowany CAPEX segmentu Energia do 2030 r. to 450 mln zł. Szacuje się, że w 2030 roku segment Energia będzie odpowiadać za około 7% przychodów grupy, przypomniano.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

