Inwestycja, która zostanie zrealizowana w rafinerii w Jedliczu, będzie pierwszą tego typu w Polsce i drugą w Europie. Wydajność instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie.

"Projekt wpisuje się w strategiczne cele Grupy Orlen ukierunkowane na osiągniecie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Umocni także pozycję Polski na europejskim rynku biopaliw nowej generacji" - napisano w informacji prasowej koncernu.

Bioetanol to alkohol etylowy otrzymywany z biomasy. Stanowi dodatek do benzyny, przez co może być wykorzystywany w transporcie. Instalacja do jego produkcji, która powstanie w Jedliczu, będzie drugą w Europie. Pierwsza znajduje się w Rumunii.

"Zgodnie ze strategią Orlen 2030, wzmacniamy pozycję regionalnego lidera w obszarze biopaliw nowej generacji. Budowa instalacji do produkcji bioetanolu II generacji to kolejna inwestycja w przyjazne środowisku technologie, które ograniczają emisję CO2. Realizacja tego projektu znacząco przyczyni się także do wypełnienia przez PKN Orlen Narodowego Celu Wskaźnikowego, którego poziom sukcesywnie rośnie. Oznacza też stworzenie nowych miejsc pracy i wykorzystanie potencjału rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce, co przełoży się na wymierne korzyści dla polskiej gospodarki i regionu" – powiedział cytowany w informacji prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Bioetanol będzie produkowany w Jedliczu z surowców niespożywczych pozyskiwanych głównie od polskich rolników, przede wszystkim ze słomy zbóż. Pozwoli to lepiej wykorzystać potencjał lokalnego rolnictwa. W skład kompleksu bioetanolu wejdzie instalacja główna oraz nowoczesna elektrociepłownia oparta na kotle biomasowym opalanym ligniną. Wykorzystywana w elektrociepłowni lignina będzie produktem odpadowym instalacji bioetanolu. Rocznie będzie powstawać jej ok. 90 tys. ton. Lignina będzie spalana w kotle fluidalnym o mocy 48 MW. Wytworzona w ten sposób energia cieplna w całości będzie przeznaczana na potrzeby kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu II generacji.

Realizacja projektu umożliwi większe wykorzystanie pod inwestycje terenów Orlen Południe w Jedliczu. Ponadto będzie wiązała się ze wzrostem zatrudnienia. W rafinerii powstanie około 50 nowych miejsc pracy, m.in. dla specjalistów z zakresu zaawansowanych biotechnologii - poinformował PKN Orlen.

Orlen Południe na bazie tej inwestycji planuje realizację także kolejnych projektów badawczo-rozwojowych, m.in. związanych z dalszym przetwarzaniem produktów ubocznych, np. ligniny i wywaru, w procesach biologicznych. Spółka zamierza także poszerzać bazę surowcową o produkty odpadowe i rośliny energetyczne, np. miskant.

Budowa instalacji do produkcji bioetanolu II generacji to kolejny krok w kierunku przekształcania zakładów Orlen Południe w nowoczesne biorafinerie, w których produkcja oparta jest na źródłach odnawialnych. W listopadzie ubiegłego roku w rafinerii w Trzebini została uruchomiona największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu. Spółka inwestuje również w program biogazowy, w ramach którego na terenie całego kraju powstanie sieć biometanowni.