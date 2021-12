Reklama

"Wierzę, że premiera 'Dark Envoy' przyniesie graczom rozgrywkę na najwyższym poziomie, co przełoży się na satysfakcję inwestorów po naszym debiucie na GPW. Zamierzamy w najbliższych latach dynamicznie rosnąć. Środki, które chcemy pozyskać na kolejny, jeszcze bardziej ambitny projekt, pozwolą nam wejść na trwałe do grona studiów deweloperskich premium, których gry wyróżniają się jakością i nowatorskimi rozwiązaniami" – powiedział prezes i założyciel Event Horizon Krzysztof Monkiewicz, cytowany w komunikacie.

Oferującym akcje spółki będzie Trigon Dom Maklerski.

"Gdyński developer specjalizuje się w produkcji ambitnych, złożonych gier z bogatą warstwą narracyjną, angażujących graczy emocjonalnie i intelektualnie. To tytuły z segmentu AA i AA+, które jakością dorównują produkcjom wysokobudżetowym. Event Horizon działa od 2016 r. Pierwszym dużym sukcesem spółki było samodzielnie wydanie bardzo dobrze przyjętej przez graczy i krytyków gry typu RPG, 'Tower of Time'. Została ona dotychczas sprzedana w liczbie ponad 200 tys. egzemplarzy. Tytuł miał premierę w formule early access (tzw. wczesny dostęp) na platformie Steam w 2017 roku. Po 9 miesiącach prac rozwojowych spółka udostępniła graczom pełną wersję 'Tower of Time', osiągając w ciągu miesiąca średnią ocenę w serwisie Steam na poziomie 91%" – czytamy w komunikacie.

Jak podano, obecnie Event Horizon prowadzi zaawansowane prace nad kolejną, "znacznie ambitniejszą i większą" grą – "Dark Envoy", która rozmiarem i budżetem przekracza ponad 4-krotnie "Tower of Time".

"'Dark Envoy' to tytuł RPG łączący science fiction i fantasy, osadzony w mrocznym świecie, w którym napędzana maną technologia przeciwstawia się odwiecznemu porządkowi magicznemu. Gra pozwala na swobodną eksplorację świata z naciskiem na taktyczną walkę opartą na wiedzy i strategii. Wersja na PC trafi do graczy w drugim lub trzecim kwartale 2022 roku" – czytamy dalej.

Event Horizon to polskie studio deweloperskie z siedzibą w Gdyni, założone przez grupę pasjonatów pod kierownictwem Krzysztofa Monkiewicza – bankowca z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami w międzynarodowych grupach finansowych, który porzucił karierę korporacyjną dla branży gier.

(ISBnews)