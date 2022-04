Reklama

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w marcu 2022 r. 120,87 mln zł, tj. o 67,4% więcej niż rok wcześniej, a po trzech miesiącach 2021 r. szacowane przychody z kanału e-commerce wyniosły 275,38 mln zł (+55,3% r/r), podano w komunikacie.

"Nasze szacowane przechody ze sprzedaży po pierwszym kwartale 2022 roku przekroczyły poziom, jaki osiągnęliśmy przez pierwsze cztery miesiące 2021 roku (363 mln zł). Jesteśmy o niecałe 107 mln zł od osiągnięcia narastająco progu pół miliarda zł. Marzec 2022 roku to miesiąc, jakiego sprzedażowo nie doświadczyliśmy w całej historii TIM-u. W dużej części to efekt dynamicznie rosnącej liczby klientów. W marcu 2022 roku obsłużyliśmy prawie 19 tys. klientów - to niemal tyle samo co przez cały pierwszy kwartał 2021 roku. Rośnie udział przychodów od firm wykonawczych. W marcu 2022 roku wygenerowały one 48% naszej sprzedaży wobec 35% w marcu 2021 roku" - skomentował prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 064,87 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)