Reklama

Reklama

Wcześniej spółka podała, że według szacunkowych danych miała w ub.r. 5,88 mln zł straty netto.

Strata operacyjna wyniosła 6,11 mln zł wobec 15,09 mln zł straty rok wcześniej, podano w raporcie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,44 mln zł w 2021 r. wobec 0,19 mln zł rok wcześniej.

"Dysponując skromnym zapleczem i niewielką grupą zaangażowanych osób dostosowała się do niełatwych okoliczności, redukując koszty do minimum zapewniającego niezakłócone świadczenie usług, przeprowadziła 2 emisje akcji, emisję ratunkowa serii O oraz emisję akcji serii L i N na łączną kwotę 4,3 mln zł. Przygotowaliśmy narzędzia do podniesienia kapitału w przyszłości. Wystąpiliśmy do ARP z wnioskiem o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i wniosek ten procedujemy. Spółka znormalizowała relacje z wierzycielami zawierając porozumienie z administratorem hipoteki i zastawu działającego na rzecz obligatariuszy obligacji serii A, deklarując sposób spłaty ciążących na spółce zobowiązań. Po przeprowadzeniu głosowania wierzycieli na początku bieżącego roku jest na dobrej drodze, aby z sukcesem zakończyć postępowanie układowe" - napisał prezes Dariusz Karolak w liście do akcjonariuszy.

Braster w restrukturyzacji opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)