Zysk operacyjny wyniósł 806 mln zł wobec 484 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Energa za pierwsze trzy miesiące 2022 r. wyniósł 1,08 mld zł i był nie tylko wyższy o 42% r/r. Pobił też kolejny historyczny rekord kwartalnych wyników, licząc od 2013 roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 938 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 3 441 mln zł rok wcześniej.

"Włączenie Energi do Grupy Orlen było ważnym elementem budowy silnego koncernu, który inwestuje w odnawialne źródła energii i w ten sposób rozwija nowoczesny, niskoemisyjny segment energetyki. Konsekwentnie zwiększamy udział OZE w produkcji energii elektrycznej. Pierwszy kwartał 2022 r. zakończyliśmy z ponad 20-proc. wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Rozwijamy projekty fotowoltaiczne, jak Gryf, Mitra czy pięć małych farm o mocy do 1 MW każda. Energa Green Development, spółka przeznaczona do rozbudowy potencjału OZE na lądzie, w swoim portfelu projektowym posiada również ok. 200 MW potencjalnych planów inwestycyjnych. To wyraźnie pokazuje potencjał i kierunek rozwoju Energi, który jest zgodny ze strategią ORLEN2030. Kolejny kwartał z solidnymi wynikami finansowymi dowodzi, że decyzja o integracji spółek była słuszna" - skomentował prezes PKN Orlen, czasowo pełniący obowiązki prezesa Energi, Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Za większość wypracowanego w I kwartale skonsolidowanego wyniku EBITDA i zysku netto Grupy Energa odpowiada Linia Biznesowa Dystrybucja - odpowiednio ok. 66% i 58%. W dalszej kolejności oba wyniki budowane były przez Linię Biznesową Wytwarzanie - kolejno ok. 28% i 32%. Linia Biznesowa Sprzedaż odpowiada za ok. 5% wyniku EBITDA Grupy i za ok. 6% skonsolidowanego zysku netto, wskazano w materiale.

Około 39% energii elektrycznej wyprodukowanej w raportowanym okresie pochodziło z aktywów OZE, podano także.

"W raportowanym okresie aktywa wytwórcze Grupy Energa wyprodukowały łącznie 1,3 TWh (wzrost 24% r/r) energii elektrycznej. Sieci dystrybucyjne Energi Operatora przesłały w pierwszym kwartale 6,2 TWh (7% więcej r/r). Kwartalna sprzedaż detaliczna wyniosła 4,7 TWh" - czytamy w komunikacie.

Kwartalne nakłady inwestycyjne wyniosły 316 mln zł. Z tej kwoty 276 mln zł przeznaczono na inwestycje w dystrybucję, dzięki czemu wybudowano i zmodernizowano 641 km linii energetycznych i przyłączono 14 tys. nowych klientów oraz źródła OZE o łącznej mocy 366 MW, podała też spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 14 mln zł wobec 31 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)