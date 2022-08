Benefit Systems szacuje, że liczba kart sportowych w grupie przekroczy 1,4 mln sztuk w sierpniu i 1,5 mln na koniec tego roku, poinformował członek zarządu Bartosz Józefiak. Do końca sierpnia br. liczba kart sportowych ma wzrosnąć do 1 035 tys. w Polsce oraz do 367 tys. na rynkach zagranicznych.

Reklama Reklama Na koniec czerwca br. liczba kart w Polsce osiągnęła poziom 1 013,2 tys. sztuk (wzrost o 85% r/r), zaś w segmencie Zagranica w czerwcu aktywnych było łącznie 357,8 tys. kart (wzrost o 42% r/r). "Za nami bardzo dobry kwartał. Po miesiącach wytężonej pracy nad odbudową naszego biznesu oraz pomimo presji inflacyjnej zaraportowaliśmy kwartalne wyniki powyżej poziomu sprzed pandemii. Dobrze rozpoczęliśmy również trzeci kwartał - mimo sezonu wakacyjnego zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, odnotowujemy wzrosty liczby kart. Szacujemy, że w sierpniu liczba kart w grupie przekroczy 1,4 mln sztuk. Na koniec 2022 roku, zakładając stabilną sytuację pandemiczną, planujemy przekroczyć poziom 1,5 mln kart sportowych na wszystkich naszych rynkach" - powiedział Józefiak, cytowany w komunikacie. Wskazał, że wśród pracodawców, użytkowników kart MultiSport oraz posiadaczy karnetów w klubach fitness spółka obserwuje wysokie zainteresowanie naszą ofertą i aktywnością fizyczną. Dostrzega także wyraźną globalną zmianę narracji wokół aktywności fizycznej oraz motywacji do ćwiczeń, które wiążą się coraz bardziej z dobrostanem fizycznym i psychicznym. "Pomimo sygnałów spowolnienia gospodarczego z optymizmem patrzymy na drugą połowę roku. Co prawda widzimy pierwsze symptomy zmiany na rynku pracy, ale mówimy o spowolnieniu z rekordowych poziomów. Warto podkreślić, że koszt karty sportowej maleje w stosunku do poziomu wynagrodzeń w Polsce, a jej dużym atutem sprzedażowym jest także elastyczny mechanizm współfinansowania oraz możliwość finansowania z ZFŚS" - podsumował Józefiak. Przewidywania (outlook) dla Polski to m.in. "dążenie do 1 100 tys. kart na koniec roku", a dla Zagranicy - "dążenie do 400 tys. kart na koniec 2022 r.)", podano w prezentacji wynikowej. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. (ISBnews)