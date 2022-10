Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 9,67 mln zł wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 28,02 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 20,94 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 15,08 mln zł zysku netto w porównaniu z 13,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 45,77 mln zł w porównaniu z 35,78 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach tego roku sięgnęły blisko 45,77 mln zł, czyli były o prawie 28% większe niż w okresie porównawczym. Wynik EBITDA to 16,49 mln zł, zysk operacyjny to 13,42 mln zł a zysk netto, również dzięki wysokim przychodom finansowym, to 15,08 mln zł, czyli 13,3% więcej niż rok wcześniej. Dopełniając kwestie liczbowe chcemy zwrócić uwagę na pozycję bilansu, z której jesteśmy szczególnie dumni, czyli posiadane zasoby pieniężne, na które składa się: gotówka i jej ekwiwalenty oraz instrumenty finansowe o bezpiecznym profilu. W sumie, na koniec czerwca 2022 roku, mimo rosnących nakładów inwestycyjnych, ich wartość wynosiła już 109,5 mln zł i była o kolejne 2% wyższa niż na koniec 2021 roku. Jest to szczególnie istotne w kontekście planów rozwojowych i inwestycyjnych" - czytamy w liście załączonym do raportu.

"Mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego wyniki wypracowane przez naszą spółkę są lepsze niż rok wcześniej i równocześnie wyraźnie lepsze niż zakładaliśmy wewnętrznie w budżecie na ten okres" - powiedział prezes Przemysław Marszał, cytowany w komunikacie.

Zapewnił również, że prace nad wszystkimi grami własnymi i zewnętrznymi (z wydawnictwa) posuwają się do przodu w zadowalającym tempie.

"'Frostpunk 2', 'The Alters' i 'Projekt 8' oraz nasze projekty wydawnicze przechodzą przez kolejne fazy produkcji. Intensyfikujemy prace nad kolejnymi materiałami marketingowymi czy zapowiedziami dla jeszcze nie ogłoszonych tytułów. Wierzymy, że również 'Projekt 8', w którego produkcji w ostatnich dniach z sukcesem zamknęliśmy kolejny kamień milowy, spotka się przy ogłoszeniu z pozytywnym odbiorem graczy" - dodał.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: "Anomaly", „This War of Mine" i "Frostpunk" 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry "Moonlighter" i "Children of Morta".

(ISBnews)