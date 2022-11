Reklama

"Powyższe oznacza, że spółka planuje osiągnąć: i) skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2022 wyższe o około 19% oraz ii) skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną wyższą o około 24,5% w stosunku do górnych zakresów pierwotnej prognozy ogłoszonej w dniu 19.04.2022 r" - czytamy w komunikacie.

" Ogłoszenie prognozowanych wyników jest następstwem zrewidowania oceny aktualnej sytuacji rynkowej oraz operacyjno-finansowej Grupy Ciech, a w szczególności wynika z:

• mocnych perspektyw w czwartym kwartale w segmencie sodowym ze względu na:

- utrzymujący się silny popyt na sodę kalcynowaną i oczyszczoną, pozwalający na odzwierciedlenie wzrostu kosztów surowców,

- pierwsze pozytywne efekty inicjatyw podjętych w zakresie transformacji energetycznej oraz optymalizacji procesów produkcyjnych oraz

- możliwość utrzymania w czwartym kwartale marży EBITDA(Z) r/r na produkty sodowe ze względu na odpowiednie zabezpieczenie cen głównych surowców produkcyjnych.

• kontynuacji dobrych wyników osiągniętych w poprzednich kwartałach w segmencie Krzemiany oraz lepszą niż zakładana komercjalizację nowych, energooszczędnych mocy produkcyjnych oraz zastosowanie formuł cenowych pozwalających na zabezpieczenie cen w warunkach rosnących kosztów surowców, co powinno przełożyć się na znacząco wyższą marżę EBITDA(Z) (r/r) w czwartym kwartale" - czytamy dalej.

Widoczne jest istotne obniżenie nakładów inwestycyjnych, które w roku 2022 powinny ukształtować się na poziomie ok. 450 mln zł (wobec 747 mln zł w 2021 roku). Grupa Ciech koncentruje się aktualnie na projektach poprawiających efektywność kosztową produkcji, podano także.

"Podwyższenie prognozy przychodów i wyniku EBITDA(Z) na rok 2022 to z jednej strony efekt udanej transformacji grupy, podjętej w ramach poprzedniej strategii, z drugiej - potwierdzenie elastyczności naszej organizacji i profesjonalizmu pracowników w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej. Stale zwiększamy efektywność biznesu sodowego i zbieramy owoce dobrych decyzji rozwojowych w segmencie Agro i Krzemiany, w którym nowy energooszczędny piec umocnił Ciech na pozycji największego dostawcy krzemianów w Europie. Nie zwalniamy tempa, realizujemy strategię na lata 2022-2024, której celem jest dalsze zwiększenie efektywności, wzmocnienie pozycji najbardziej perspektywicznych biznesów i rozwój innowacyjności w działaniach Grupy, przy jednoczesnej realizacji ambitnych celów związanych z ESG" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Ostateczne skonsolidowane wyniki Grupy Ciech za I-III kw. 2022 roku zostaną przekazane 29 listopada 2022 roku w skonsolidowanym raporcie finansowym.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)