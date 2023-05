Grupa Ciech prognozuje wypracowanie w tym roku skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną w przedziale 860-920 mln zł przy 5 950 - 6 350 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, podała spółka.

"Po pierwszym kwartale prognoza całoroczna zakłada osiągnięcie 860-920 mln zł EBITDA(z) i 5 950-6 350 mln zł przychodów w całym 2023 roku. Oznacza to, że wyniki pierwszego kwartału odpowiadają za wykonanie ok. 25% szacowanego całorocznego wyniku EBITDA(z)" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody Grupy Ciech w I kwartale 2023 roku wyniosły rekordowe 1 730 mln zł, co oznacza wzrost o 39% r/r i świadczy o odzwierciedleniu w cenach wzrostu kosztów surowców na przestrzeni minionego roku. EBITDA (z) wyniosła 217 mln zł wobec 229 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał 2023 roku był dosyć nietypowy. Osiągnęliśmy rekordowe przychody, ponad 1,7 mld zł, a jednocześnie stabilny wynik EBITDA i niższy niż w zeszłym roku zysk netto. Z żelazną konsekwencją realizujemy strategię na lata 2022-2024 i kontynuujemy zamierzone działania we wszystkich biznesach. Wykazaliśmy się dużą elastycznością w obliczu rosnących cen surowców i niesprzyjających warunków rynkowych, które w przeciwieństwie do poprzednich kwartałów wywołały presję na zniżkę marży. Wzrost produkcji soli i krzemianów to pozytywne zjawiska pierwszego kwartału oraz efekty naszych wcześniejszych inwestycji w poszczególnych biznesach. Każdy z sześciu biznesów reaguje na zmieniające się warunki rynkowe, ograniczając ryzyka i wykorzystując szanse, dlatego mimo widocznego spowolnienia gospodarczego realizujemy swoje zamierzenia" - skomentował prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

W ocenie spółki, w środowisku trwającego spowolnienia gospodarczego i osłabienia popytu, stabilnie powinny zachowywać się biznesy Sodowy i Pianki.

"W biznesie sodowym rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych soli powinno zrekompensować słabnące wolumeny sprzedaży sody. Aktywna polityka zakupowa powinna nadal ograniczać wahania na rynku surowców. Słabsze perspektywy i niższy wynik całoroczny mogą stać się udziałem biznesu Agro, w którym nacisk będzie położony na działania marketingowe i cyfrowe wsparcie sprzedaży, jak i również na dywersyfikację geograficzną. Słabszy popyt na krzemiany wynikający ze zmniejszonej produkcji opon i detergentów może wpłynąć na wyniki biznesu Krzemiany" - czytamy dalej.

Proaktywne zarządzanie sprzedażą i elastyczne dostosowywanie cenników może być źródłem poprawy wyniku biznesu Opakowania w całym 2023 roku, dodano także.

"W wymagającym otoczeniu i w obliczu realizacji celów strategii Grupy, takich jak transformacja energetyczna, realizacja prognozy byłaby bardzo dobrym wynikiem, oraz, biorąc pod uwagę wyjątkowość roku 2022 pod względem wypracowanego wyniku, utrzymałaby Ciech w długofalowym trendzie wzrostu wyniku EBITDA. Co istotne, prognoza jest na poziomie celu, który w strategii wyznaczyliśmy sobie na 2024 rok" - powiedział Kamil Majczak - członek zarządu (od 27 maja 2023 r. prezes zarządu Ciechu).

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)