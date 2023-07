KI Chemistry, w związku z dużym zainteresowaniem sprzedażą akcji Ciech przez akcjonariuszy mniejszościowych, zdecydowało o nabyciu dodatkowych akcji w drodze transakcji pakietowych, podała spółka.

W wyniku rozliczenia wszystkich transakcji KI Chemistry zwiększyło liczbę posiadanych akcji o 4 057 954 sztuk (dodatkowe 7,7% kapitału zakładowego spółki), do poziomu 40 947 891 akcji Ciech, stanowiących 77,7% kapitału zakładowego spółki.

Reklama

KI Chemistry 15 czerwca br. ogłosiło zaproszenie do składania ofert na sprzedaż nie więcej niż 6 208 033 akcji, stanowiących 11,78% kapitału zakładowego Ciechu i ogólnej liczby głosów. Drugiego dnia przyjmowania ofert sprzedaży akcji Ciechu, w odpowiedzi na zaproszenie ogłoszone przez KI Chemistry, liczba akcji zgłoszonych do sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych przekroczyła pulę, jaką zamierzał nabyć większościowy akcjonariusz.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)