Nakłady inwestycyjne Grupy Ciech wyniosą 400-600 mln zł w 2023 r., w porównaniu do 447 mln zł w 2022 r., poinformował członek zarządu i CFO Jarosław Romanowski.

Reklama

"Capex na ten rok wyniesie 400-600 mln zł, z uwzględnieniem nakładów, które poniesiemy wspólnie z IKS Solino zgodnie z nową umową na solankę" - powiedział Romanowski podczas telekonferencji.

W 2022 roku nakłady inwestycyjne Grupy Ciech wyniosły 447 mln zł, w porównaniu do rekordowych 732 mln zł w 2021 r.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)