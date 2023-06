Drugiego dnia przyjmowania ofert sprzedaży akcji Ciechu w odpowiedzi na zaproszenie ogłoszone przez KI Chemistry, liczba akcji zgłoszonych do sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych przekroczyła pulę, jaką zamierza nabyć większościowy akcjonariusz, podało KI Chemistry.

Tym samym od 21 czerwca br. dalsze oferty sprzedaży nie będą przyjmowane.

Zgodnie z zaproszeniem ogłoszonym 15 czerwca br., KI Chemistry zamierza nabyć nie więcej niż 6 208 033 akcje Ciechu, stanowiące 11,78% kapitału zakładowego spółki, i tym samym zwiększyć swój udział w chemicznej spółce z dotychczasowych 58,22% do około 70%, podkreślono.

KI Chemistry odkupi akcje po 54,25 zł za sztukę.

"Zgodnie ze złożoną deklaracją, 22 czerwca br. podczas ZWZ Ciech, KI Chemistry zamierza poprzeć wypłatę przez Ciech dywidendy z zysku za 2022 rok w łącznej wysokości 7,25 zł na akcję (z uwzględnieniem zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok wypłaconej w grudniu ub.r. w kwocie 1,5 zł na akcję), tj. wypłatę pozostałej kwoty dywidendy w wysokości 5,75 zł na akcję. Akcjonariusze Ciech, którzy zdecydowali się sprzedać akcje na rzecz KI Chemistry w odpowiedzi na zaproszenie, zachowają prawo do tej dywidendy, gdyż planowane rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi 28 czerwca br., czyli dzień po proponowanym dniu ustalenia uprawnionych do dywidendy. Łączna korzyść ekonomiczna dla sprzedających wyniesie zatem 60 zł na akcję. Wszyscy pozostali akcjonariusze spółki także skorzystają z wypłaty dodatkowej dywidendy" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu br. KI Chemistry skupiło w wyniku wezwania łącznie 3 729 852 akcji Ciechu po cenie 54,25 zł za akcję, zwiększając swój udział w kapitale spółki z 51,14% do 58,22%

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)