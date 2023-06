Jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed takimi biznesami, jak te, które prowadzi CIECH, jest transformacja energetyczna oraz konsekwentne dążenie w kierunku coraz bardziej zrównoważonej i zdekarbonizowanej produkcji. W strategii biznesowej Grupy CIECH na lata 2022–2024 transformacja energetyczna zajmuje priorytetowe miejsce. Jest ona również skorelowana z założeniami ambitnej oraz docenianej przez ekspertów strategii ESG, w której CIECH zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r. Znakomitą większość działalności Grupy CIECH stanowi biznes, który jest energochłonny, a jednocześnie – część jej konkurentów stanowią przedsiębiorstwa z obszarów geograficznych, w których wymogi wobec przemysłu i cele klimatyczne w tych miejscach nie są tak rygorystyczne czy ambitne jak w Unii Europejskiej.

Poważne wyzwanie niesie również za sobą rzeczywistość związana z wydarzeniami, takimi jak pandemia, wojna, i z przemianami geopolitycznymi – wpłynęły one istotnie na rynki surowców oraz łańcuchy dostaw, szczególnie plany rozwojowe tych firm, które w swojej działalności polegały m.in. na dostawach z Chin, co jest widoczne na przykładzie substancji aktywnych, stosowanych w biznesie środków ochrony roślin, produkowanych głównie w Chinach. Jak zatem w rzeczywistości pełnej wyzwań, prowadzić biznes w sposób bardziej konkurencyjny?

Wyniki CIECH za 2022 rok

W kontekście wyzwań związanych z transformacją energetyczną, w CIECH od dawna toczą się prace nad projektami pozyskiwania energii z odpadów i biomasy, odzysku energii cieplnej w zakładach produkcyjnych. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, których celem jest zwiększenie efektywności, to jedne z podstawowych elementów strategii Grupy CIECH. Wspiera je trend digitalizacji, a także możliwość użycia różnorodnych narzędzi z obszaru Industry 4.0. – dlatego też CIECH opracowuje i rozwija narzędzia oparte na sztucznej inteligencji czy uczeniu maszynowym. Takie narzędzia oraz generowane za ich pomocą algorytmy, zbudowane na podstawie danych historycznych, pozwalają m.in. na prognozowanie zużycia surowców wraz z energią niezbędną do danego procesu produkcyjnego w segmencie sodowym. W ten sposób Grupa jest w stanie nie tylko minimalizować koszty, lecz także optymalnie planować zasoby. Tego rodzaju rozwiązania mają szczególne znaczenie w kontekście transformacji energetycznej Grupy, której przejawem są wszelkie działania na rzecz poprawy wydajności i oszczędności zasobów oraz surowców. Jednocześnie wpływają także na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, co wpisuje się w cele Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przyszłości Grupa CIECH planuje wdrożenie podobnych rozwiązań – również do wczesnego wykrywania awarii (predictive maintenance) oraz modelowania procesów technologicznych. Nowoczesne narzędzia na bazie machine learning CIECH skutecznie wykorzystuje w procesie obsługi klienta, jak również przy analizie odsprzedaży. Grupa patrzy jednocześnie dalej – analizuje możliwości wykorzystania OZE i energii jądrowej, monitorując rozwój technologii przyszłości. Prace nad poszukiwaniem najlepszych rozwiązań toczą się zarówno w zespole R&D CIECH, jak i w wewnętrznym zespole do monitorowania europejskiego rynku start-upów z obszaru cleantech, aż w ramach współpracy z naukowcami oraz prestiżowymi ośrodkami naukowymi na całym świecie.

W przypadku wyzwań geopolitycznych nastąpiło przebudowanie światowych łańcuchów dostaw. Ryzyko związane z zaburzeniami w handlu ma skłonić firmy do lokowania działalności produkcyjnej blisko rynków docelowych. Wiodącym hasłem w najbliższych latach będzie nearshoring. Nabiera ono coraz większego znaczenia, gdyż przeniesienie produkcji w tych obszarach jest stosunkowo łatwe ze względu na niski stopień złożoności procesów, co umożliwia szybką zmianę dostawcy. Kraje takie jak Polska są atrakcyjne pod względem nearshoringu, a największy potencjał w tym zakresie ma m.in. branża chemiczna. Przejście z modelu offshoringu do nearshoringu powinno być niekorzystne dla Chin, a korzystne dla państw Europy Środkowej. Ponadto strategia just-in-case, polegająca na magazynowaniu zasobów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, zastępuje dotychczas dominującą koncepcję just-in-time. Finalnie, trudno przewidywalne, dynamiczne wydarzenia ostatnich lat mogą się stać szansą. Kierunek w stronę dekarbonizacji stymuluje postęp technologiczny i innowacyjność, dywersyfikacja dostaw surowców wprowadza spokój w planowaniu biznesu, lokowanie produkcji w Europie pobudza lokalne gospodarki.

