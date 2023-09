Po wynikach za I półrocze Grupa Ciech podtrzymała prognozę skonsolidowanego znormalizowanego zysku EBITDA w przedziale 860-920 mln zł przy 5 950 - 6 350 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, podała spółka.

"25 maja 2023 roku Grupa Ciech opublikowała prognozę wyników na 2023 rok. Zarząd Ciech S.A. prognozuje, iż w 2023 roku Grupa Ciech osiągnie:

skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w przedziale 5 950 mln zł - 6 350 mln zł;

skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną: w przedziale 860 mln zł - 920 mln zł.

Prognoza została przygotowana w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową Grupy CIECH. Spodziewanym, istotnym wsparciem wyniku rocznego jest dotacja do kosztów energii w Niemczech.

Po pierwszym półroczu 2023 roku Grupa Ciech podtrzymuje opublikowaną prognozę" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W I poł. 2023 r. spółka miała 16,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 149,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2917,24 mln zł w porównaniu z 2478,85 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA na działalności kontynuowanej w I poł. br. sięgnął 367,72 mln zł wobec 417,94 mln zł zysku rok wcześniej, zaś znormalizowany zysk EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł odpowiednio: 364,9 mln zł wobec 431,28 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)