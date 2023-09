Ciech odnotował 73,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 44,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 33,38 mln zł wobec 85,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA na działalności kontynuowanej sięgnął 150,35 mln zł wobec 188,76 mln zł zysku rok wcześniej, zaś znormalizowany zysk EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł odpowiednio: 147,97 mln zł wobec 201,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 187,02 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1 236,29 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 16,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 149,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2917,24 mln zł w porównaniu z 2478,85 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA na działalności kontynuowanej w I poł. br. sięgnął 367,72 mln zł wobec 417,94 mln zł zysku rok wcześniej, zaś znormalizowany zysk EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł odpowiednio: 364,9 mln zł wobec 431,28 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 374,42 mln zł wobec 278,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

