"Nasz fundusz korporacyjny Orlen VC w pierwszym roku swojej działalności zbudował portfel składający się z pięciu spółek technologicznych z całej Europy oraz dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Tym samym dołączyliśmy do zestawienia nie tylko największych, ale też najbardziej aktywnych funduszy inwestycyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nieustannie szukamy ciekawych okazji inwestycyjnych, aby wspierać rozwój połączonej grupy i rozwijać innowacyjność i technologie w każdym segmencie działalności" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Reklama

Pierwszy rok działalności fundusz korporacyjny Orlen VC zamknął z siedmioma inwestycjami kapitałowymi w łącznej kwocie ponad 150 mln zł. Poprzez najnowszą inwestycję w Shippeo, fundusz PKN Orlen dołącza do grona globalnych funduszy venture capital - Battery Ventures, Nokia Growth Partners, ETF Partners, Bpifrance Digital Venture, SAP.io, LFX Venture Partners oraz Yamaha Motor Ventures. Shippeo jest piątą spółką portfelową funduszu Orlen VC, poza polskimi ICSec i Apeiron Synthesis oraz zagranicznymi Eologix i Invert Robotics. Fundusz zainwestował w 2022 roku również w fundusze Emerald Industrial Innovation Fund oraz Environmental Technologies Fund.

Reklama

Technologia francuskiej spółki Shippeo oferuje szeroki zakres funkcjonalności i narzędzi, które w ramach jednej platformy pomagają tworzyć bardziej wydajne, zautomatyzowane i zrównoważone procesy zarządzania łańcuchem dostaw, zwiększając współpracę wszystkich zaangażowanych stron. Shippeo zaufały tak rozpoznawalne firmy jak Coca-Cola HBC, Carrefour, Renault Group, Schneider Electric, Total, Faurecia, czy Saint-Gobain. Spółka obecnie monitoruje ponad 32 miliony przesyłek rocznie w 110 krajach. Kluczową i decydującą o pozycji rynkowej technologią spółki jest autorski algorytm uczenia maszynowego, oferujący najwyższą na rynku dokładność przewidywanego czasu dostawy. Jest on zasilany danymi pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym z ponad 850 źródeł, takich jak systemy telematyczne, TMS, czy API/EDI, umożliwiając śledzenie wszystkich przesyłek we wszystkich rodzajach transportu, wynika z materiału.

"Widzimy, jak procesy logistyczne w PKN Orlen stają się coraz bardziej złożone. Jest to znaczące wyzwanie, zwłaszcza w perspektywie połączenia z Grupami Lotos i PGNiG. Inwestycja Orlen VC w technologie umożliwiające lepszą widoczność w łańcuchu dostaw może pomóc nam skuteczniej radzić sobie z tymi wyzwaniami. Zwiększona widoczność w łańcuchu dostaw to klucz do lepszego zarządzania naszymi operacjami i optymalizacji procesów. Wdrożenie tego typu rozwiązania w Grupie może przełożyć się na większą wydajność i efektywność naszej działalności" - dodał prezes Orlen VC Marek Garniewski.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.