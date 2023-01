Reklama

"Huuuge stale poszukuje możliwości współpracy z najbardziej utalentowanymi twórcami działającymi w branży produkcji gier z zamiarem budowy szerokiego portfela wydawniczego. Dlatego z ogromnym entuzjazmem myślimy o potencjale oferowanym przez dwa nowo pozyskane przez nas, tak różne i tak bardzo kreatywne tytuły. Zarówno 'Bowling Cash: New Legends', jak i 'Cafe Dash: Cooking Diner Game' posiadają bogatą i zróżnicowaną mechanikę, a przy tym mają poszukiwane przez Huuuge cechy społecznościowe, które zamierzamy jeszcze bardziej rozwijać. Znalezienie partnerów, którzy z równą co my pasją podchodzą do wizji integrowania wielomilionowych społeczności graczy w ramach platformy rozgrywanych w czasie rzeczywistym gier typu casual - to spełnienie naszych biznesowych marzeń" - powiedział założyciel i współdyrektor generalny Anton Gauffin, cytowany w komunikacie.

Założone w 2018 r. studio Square Triangle ma swoją siedzibę w Nikozji na Cyprze, choć członkowie jego zespołu pracują z lokalizacji na całym świecie. Ich nowy tytuł "Bowling Clash: New Legends" to gra w kręgle wzbogacona o elementy taktyczne, których połączenie czyni rozgrywkę bardziej wymagającą i wciągającą. Pozwala ona graczom ulepszać statystyki postaci i oferuje liczne opcje personalizacji na podstawie szeregu parametrów, począwszy od wyglądu kuli do kręgli, a skończywszy na strojach graczy. Dodatkowe możliwości obejmują zawieranie kontraktów sponsorskich i zdobywanie obserwujących, dzięki którym rośnie sława gracza, co pomaga mu pokonywać kolejne szczeble drabinki konkurencyjnej. Gra pozwala też rozgrywać pojedynki jeden na jeden w czasie rzeczywistym z graczami w różnych lokalizacjach. Jest ona dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS, podano w materiale.

Natomiast założone w 2018 r. w Estonii studio Friedeggames stworzyło i wypuściło dotychczas na rynek 20 tytułów, generując przychody rzędu milionów dolarów z gier obejmujących szeroki przekrój gatunków, od klasycznych zręcznościówek, po fabularne i przygodowe z elementami zagadek logicznych. W ramach ich najnowszego tytułu "Cafe Dash: Cooking Diner Game" zadaniem graczy jest przekształcenie niewielkiej kawiarenki w prężnie działającą restaurację odwiedzaną przez gwiazdy show-biznesu. Mogą oni zarządzać prowadzonym przez siebie interesem, starając się realizować zamówienia klientów, przechodząc przez kolejne, zróżnicowane poziomy i rywalizując z innymi graczami. Tę wyjątkową i zabawną grę na czas można pobrać ze sklepów App Store oraz Google Play, podano także.

"Huuuge Publishing pracuje również nad nowym projektem - grą społecznościową wykorzystującą user-generated content. Więcej szczegółów zostanie ogłoszonych wkrótce" - czytamy również w komunikacie.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 373,74 mln USD w 2021 r.

