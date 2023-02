Gigant naftowy BP ponad dwukrotnie zwiększył swój zysk w 2022 r. do prawie 28 miliardów dolarów - poinformowała we wtorek brytyjska firma. Jest to najlepszy wynik 114-letniej historii koncernu.

W 2021 r. firma mogła pochwalić się zyskiem w wysokości 12,8 mld dolarów. Ubiegłoroczne dochody znacznie wzrosły z powodu wysokich cen ropy i gazu będących konsekwencją wojny w Ukrainie. Reklama Jednocześnie BP zapowiada zwiększenie inwestycji w pola naftowe i gazowe. W nadchodzących latach firma zamierza zainwestować w to 8 miliardów dolarów więcej. Bloomberg: Kreml notuje spadek dochodów ze sprzedaży ropy i gazu Zobacz również BP jest trzecim co do wielkości przedsiębiorstwem petrochemicznym na świecie (po ExxonMobil i Shell). Dane BP nie są zaskoczeniem. Inne wiodące koncerny gazowe i naftowe ogłosiły wcześniej wysokie zyski za 2022 r. Na przykład Shell podwoił swój zysk do ponad 38 miliardów euro, a ExxonMobil uzyskał ponad 55,7 mld dol. wobec 23 mld dol. rok wcześniej. Andrzej Pawluszek (PAP) Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję