Woodpecker.co osiągnął 6,9 mln zł przychodów w IV kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 55% r/r, podała spółka. Zysk netto grupy wyniósł 1,9 mln zł, tj. wzrósł o 72,38% r/r.

"Za nami kolejny świetny kwartał, w którym odnotowaliśmy sukcesy na wielu płaszczyznach. Stale rośnie zaangażowanie klientów, co potwierdza jakość naszej aplikacji. Mobilizuje nas to do dalszej pracy nad realną wartością rozwiązań. Chcemy, aby jeszcze bardziej przekładały się na sukcesy biznesowe użytkowników, których chcemy szczególnie wspierać w dzisiejszym trudnym otoczeniu gospodarczym" - powiedział prezes Woodpecker.co. Mateusz Tarczyński, cytowany w komunikacie

W IV kw. spółka rozpoczęła tworzenie nowych zespołów produktowych, z których pierwszy rozpoczął prace w listopadzie. Jego zadaniem jest opracowanie unikalnych rozwiązań w oparciu o wykorzystanie sztucznej inteligencji (w tym technologii ChatGPT), podano także.

"W ostatnim kwartale spółka utrzymała bardzo duże zainteresowanie aplikacją wśród nowych nabywców. Jednocześnie zaobserwowała zwiększenie przychodów u dotychczasowych klientów, szczególnie pozyskanych w trzecim kwartale 2022 rok, które - razem ze wzrostem liczby slotów wykorzystywanych w aplikacji przez większych użytkowników - spowodowało wzrost ARPA (Average Revenue per Account - średni przychód na klienta) ze 108 USD w poprzednim kwartale do 114 USD" - podała spółka.

Woodpecker.co to notowana na NewConnect spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS, które pomaga zwiększyć efektywność rozwoju biznesu poprzez inteligentną automatyzację procesów komunikacji biznesowej.

