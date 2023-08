Woodpecker.co osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 6,87 mln zł w II kw 2023 r., co oznacza wzrost o 26,59% r/r, podała spółka. Zysk netto wyniósł 0,42 mln zł w II kw. wobec 1,13 mln zł rok wcześniej.

"W całym kwartale (kwiecień - czerwiec 2023 r.) MRR (Monthly Recurring Revenue) w USD wyniósł 1 635 tys., co daje wzrost o ponad 28% w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku. Rekordowy miesięczny MRR został osiągnięty w kwietniu i wyniósł 554 tys. USD. Do takich wyników przyczyniło się zwiększenie przychodów u dotychczasowych klientów. ARPA (Average Revenue per Account – średni przychód na klienta) w drugim kwartale wzrósł ze 112 do 114 USD" - czytamy w komunikacie.

W II kwartale 2023 roku spółka inwestowała w rozwój ekosystemu produktowego. Pierwsze efekty tych inwestycji są już widoczne od strony przychodowej, podkreślono.

"Produkt Scale zdobył pierwszych płacących klientów testujących rozwiązanie w wersji Beta. Ulepszona została w tym czasie również technologia klonowania głosu, dzięki czemu czas potrzebny do trenowania danych w tym procesie znacznie się skrócił. W efekcie założenia dotyczące wprowadzenia Scale do oferty jeszcze w tym roku stają się jeszcze bardziej realne" - czytamy dalej.

Woodpecker.co to notowana na NewConnect spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS, które pomaga zwiększyć efektywność rozwoju biznesu poprzez inteligentną automatyzację procesów komunikacji biznesowej.

