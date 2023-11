Woodpecker.co odnotował 0,14 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 1,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,13 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

"W trzecim kwartale 2023 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 6,44 mln zł. Oznacza to wzrost o 6,67% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Zwiększone nakłady inwestycyjne na rozwój nowych produktów i uruchomienie nowych inicjatyw spowodowały obniżenie zysku netto do 143 tys. zł. Mimo iż te działania wpłynęły na wyniki od strony kosztowej, są one podstawą dla przyszłego wzrostu przychodów" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W III kwartale br. MRR (Monthly Recurring Revenue) w USD wyniósł 1 553 tys., co daje wzrost o ponad 17% r/r. W ocenie spółki podjęte inicjatywy w III i IV kwartale dają podstawę do powrotu do wyższych dynamik.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 1,64 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20,03 mln zł w porównaniu z 16,3 mln zł rok wcześniej.

Woodpecker.co to notowana na NewConnect spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS, które pomaga zwiększyć efektywność rozwoju biznesu poprzez inteligentną automatyzację procesów komunikacji biznesowej.

(ISBnews)